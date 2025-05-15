Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News и Reuters.

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Куда Трамп летит после поездки на Ближний Восток

Дональд Трамп заявил 15 мая, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу после тура по трем странам Персидского залива, хотя, по его словам, его место назначения пока неизвестно.

Ранее Трамп намекнул, что может остановиться в Стамбуле для переговоров по Украине. Однако высокопоставленный чиновник США заявил журналистам, что это маловероятно.

Мы отправляемся завтра, как вы знаете. Почти неизвестный пункт назначения, потому что нам будут звонить: "Вы можете быть здесь? Вы можете быть там?". Но, вероятно, завтра вернемся в Вашингтон,

– сказал Дональд Трамп во время поездки в Объединенные Арабские Эмираты.

Интересно, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что любые планы по встрече Трампа с Путиным будут согласованы после завершения поездки на Ближний Восток.

К слову, Марко Рубио отмечал, что не возлагает больших надежд на переговоры Украины и России в Турции, считая, что прорыв возможен только при непосредственном взаимодействии президентов Трампа и Путина. В то же время главный американский дипломат все же хочет верить, что в Стамбуле все же удастся договориться о прекращении огня.