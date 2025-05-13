У Німеччині погрожують Росії наслідками, якщо та відмовиться від переговорів у Стамбулі
- Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Росію погодитися на переговори з Україною в Стамбулі 15 травня на рівні лідерів, заявивши про можливі наслідки в разі відмови.
- Вадефуль підкреслив важливість переговорів для закінчення війни в Україні та попередив, що Німеччина не буде стояти осторонь, якщо Росія не прийме цю пропозицію.
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Москву погодитися на пропозицію провести переговори між лідерами України та Росії 15 травня у Туреччині. В інакшому випадку німецький міністр пригрозив наслідками для країни-агресорки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.
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Що сказав Вадефуль про Росію та переговори у Стамбулі
Йоганн Вадефуль закликав Росію "сісти за стіл переговорів" у Стамбулі та зауважив, що 15 травня є "важливою датою" для можливого закінчення війни в Україні.
Росія не повинна залишати там (у Стамбулі – 24 Канал) порожнє крісло, а повинна з'явитися, якщо вона серйозно зацікавлена в мирі,
– заявив глава МЗС Німеччини.
Водночас Вадефуль застеріг, що якщо Росія не прийме пропозицію Володимира Зеленського про переговори, то у Москви можуть виникнути негативні наслідки.
"У такому випадку будуть також наслідки. Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як Росія просто продовжує цю війну", – наголосив він.
До слова, раніше німецький міністр закордонних справ зазначив, що його країна запропонує Україні додаткові пакети озброєння, якщо переговори з Росією щодо закінчення війни будуть невдалими. Окрім того, Вадефуль зауважив, що Берлін готовий до посилення санкцій проти Москви.