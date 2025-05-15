У Reuters дізналися про формати завтрашніх зустрічей в Стамбулі

У Стамбулі 16 травня відбудеться серія різних зустрічей міжнародних делегацій. Це буде не лише зустріч українських та російських представників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які зустрічі планують провести у Стамбулі 16 травня

Джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомило журналістам, що у п'ятницю в Стамбулі відбудеться серія зустрічей у різних форматах.

На порядку денному тристоронні зустрічі між США, Україною та Туреччиною, а також Росією, Україною та Туреччиною,

– сказав співрозмовник.

Водночас джерело уточнило, що поки що невідомо, чи буде чотиристоронній формат, який залучатиме Сполучені Штати, Росію, Україну та Туреччину.

До слова, Марко Рубіо заявив, що його не буде на переговорах у Туреччині. Окрім того, він заявляв, що не має високих очікувань щодо переговорів України та Росії. у Стамбулі, і вважає, що будь-який прорив можливий лише у разі прямої розмови між президентом Дональдом Трампом і Владіміром Путіним.

ЗМІ також писали, що переговори між Україною та Росією у Стамбулі відбудуться вранці 16 травня. Українську сторону очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров, а російську – помічник Путіна Владімір Мединський.