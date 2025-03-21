Завдяки навичці Зеленського: Келлог пояснив, чому розмова Трампа і Путіна тривала удвічі довше

18 березня Дональд Трамп провів телефонну розмову із Владіміром Путіним. Вона тривала майже дві години. 19 березня американський президент поговорив із Зеленським. Їхня бесіда зайняла менше ніж годину.

Спецпосланець Трампа в Україні Кіт Келлог пояснив в інтерв'ю американському журналісту Гленну Беку, чому розмова із російським диктатором тривала вдвічі довше, ніж з українським президентом, передає 24 Канал.

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Насправді переговори були майже однакові за часом

За словами Келлога, переговори Трампа із двома лідерами були майже співставні за тривалістю. Дзвінок із Путіним тривав довше, бо він користувався послугами перекладача. Зеленський, натомість, говорив англійською.

Нагадаємо, що 18 березня президент США зателефонував російському диктатору. Очільник Кремля фактично відкинув ідею щодо тимчасового припинення вогню. Путін нібито погодився лише зупинити удари по енергетичній інфраструктурі. Очільник Кремля знову повторив свої вимоги до перемир'я, зокрема щодо припинення постачання Україні іноземної військової допомоги.

19 березня Трамп переказав Зеленському деталі своєї бесіди з Путіним. Американський лідер запропонував українцю передати ЗАЕС у власність США.

До слова, 24 березня відбудуться непрямі переговори між Україною та Росією у Саудівській Аравії.