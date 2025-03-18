"Дуже хороші друзі": у США розповіли про зв’язки Трампа і Путіна

Глава Нацрозвідки США Тулсі Габбард заявила, що Дональд Трамп і Владімір Путін є "дуже хорошими друзями" та прагнуть зміцнення відносин між США і Росією. Ця заява викликала неоднозначну реакцію, особливо на тлі війни РФ проти України.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Sky News. Глава Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що президент Дональд Трамп і кремлівський диктатор Владімір Путін є "дуже хорошими друзями" та зосереджені на зміцненні відносин між Вашингтоном і Москвою.

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Трамп і Путін працюють над спільними інтересами

Габбард зазначила, що відносини між США та Росією мають "давнє коріння" та що Трамп прагне їх розширювати. За її словами, американський президент виступає за партнерство, засноване на "мирі, процвітанні, свободі та безпеці".

У нас є два лідери двох великих країн, які є дуже хорошими друзями та зосереджені на тому, як зміцнити спільні цілі й інтереси,

– наголосила глава Нацрозвідки США.

Ця заява викликала неоднозначну реакцію, оскільки на тлі повномасштабної війни Росії проти України такі "дружні" відносини можуть свідчити про можливі поступки Кремлю з боку Вашингтона.