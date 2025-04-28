Чи вигнав Трамп Макрона із зустрічі із Зеленським: у ЗМІ розкрили деталі

Під час церемонії прощання з Папою Римським у Ватикані Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели несподівану зустріч. Як повідомляють ЗМІ, Трамп наполіг на особистій розмові без участі Еммануеля Макрона.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Telegraph. За інформацією видання, у храмі відбулася неформальна зустріч між Трампом і Зеленським – і саме там, під арками епохи Відродження, Трамп фактично відтіснив президента Франції.

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Трамп попросив Макрона піти під час розмови із Зеленським

За даними джерел, спочатку для переговорів було підготовлено три стільці для Зеленського, Трампа і, ймовірно, перекладача. Макрон спробував приєднатися до розмови, тепло потиснув руки лідерам, однак Трамп, як стверджують британські ЗМІ, у жорсткій манері попросив його відійти.

Читачка по губах Нікола Хіклінг зафіксувала, як Трамп сказав Макрону: "Ви тут не в порядку, мені потрібно, щоб ви зробили мені послугу, вас тут не повинно бути". Після цих слів третій стілець прибрали, залишивши американського й українського лідерів наодинці.

Несподівана розмова тривала близько 15 хвилин і, за словами Зеленського, була "найпозитивнішою" з усіх його діалогів із Трампом. Сторони обговорили мирні перспективи для України. Трамп заявив про готовність посилити тиск на Росію та розкритикував Путіна за обстріли мирних міст.

За інформацією The Sun, під час бесіди Зеленський сказав Трампу: "Я хотів би, щоб ви це зробили, але не так". Трамп відповів: "Це дуже цікава стратегія. У вас є заспокоєння".

Після зустрічі Трамп також різко висловився у своєму Truth Social, звинувативши Путіна у спробах "затягнути" його у війну.

Немає жодних причин для обстрілів цивільних. Це виглядає так, ніби Путін не хоче миру, і з ним потрібно боротися інакше – через санкції,

– написав він.

Французькі дипломатичні джерела запевняють, що третій стілець був призначений для перекладача, а не для президента Франції. Сам Макрон нібито сприяв організації тет-а-тет Зеленського з Трампом і не був образливим через відмову брати участь у переговорах.

Таким чином, офіційного "вигнання" Макрона не відбулося, однак сцена, коли Трамп фактично вивів його з розмови, стала символічною для нового витка дипломатичних процесів навколо України.