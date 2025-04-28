Про це 24 Каналу розповів політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зазначивши, що навіть тривалість розмови президентів США та України свідчить про її конструктивність. До слова, Дональд Трамп зазначив, що зустріч з Володимиром Зеленським пройшла добре.

До теми "Заяви Трампа свідчать, що перемир'я може бути близьке як ніколи", – The Telegraph

Зеленський знайшов потрібні слова

Політолог наголосив, що сприятливими умовами для зустрічі президентів США та України було навіть те, що вона відбулась на чужій території і на ній не був присутній віцепрезидент США Джей Ді Венс, а також перекладачів. Завдяки цьому під час спілкування президентів не здійснювалось тиску на них.

Ця зустріч, на думку Лісного, дуже корисна для України, тому що маємо зрозуміти: попередні президенти США – Барак Обама та Джозеф Байден – загортали свої заяви в яскраві обгортки, але не завжди робили те що, обіцяли.

А Трамп що говорить те, що думає, і це дуже важливо, адже не матимемо ілюзії, що нас всі люблять і довкола нас все крутиться. Це не так, насправді світ дуже жорстокий і цинічний,

– відзначив він.

Важливо було, як Зеленський та Трамп сиділи сам на сам, прислухаючись один до одного, ніхто з них не відсахувався, як це відбувалось на зустрічі в Овальному кабінеті. Також, на думку політолога, те, що розмова тривала 15 хвилин без перекладачів – це насправді дуже багато часу для такої зустрічі.

Діалог президентів був конструктивним. Зеленський, мабуть, знайшов потрібні слова, і взагалі розмова була правильно вибудована,

– підкреслив Олег Лісний.

Це також, за його словами, результат роботи європейських партнерів України, тому що такі зустрічі ретельно готуються – і щодо вибору місця її проведення, і щодо інформаційного супроводу. Тому це спілкування Володимира Зеленського та Дональда Трампа може дати позитивний результат.

Нагадаємо, що президент США висловив незадоволення тим, що Владімір Путін вчергове здійснив ракетні обстріли Києва, та закликав його припинити атаки на Україну. Трамп висловив сумнів, чи очільник Кремля налаштований на припинення війни, та додав, що Путін має сісти за стіл переговорів, адже "є умови для укладення угоди".