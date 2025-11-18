Зеленський проведе переговори у Туреччині: голова МЗС країни може передати результати до Росії

Президент України Володимир Зеленський планує візит до Туреччини, де проведе переговори щодо російсько-української війни. Очікується, що підсумки цих зустрічей можуть бути передані російській стороні.

Зеленський хоче використати зростання тиску США на Кремль, аби оживити дипломатичні зусилля та наблизити завершення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Чи будуть представники Росії на зустрічі з Зеленським в Туреччині: в Кремлі відповіли

Який план має Зеленський у Туреччині?

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що завтра, 19 жовтня, український лідер прибуде до Туреччини, де має зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Одне з джерел також повідомило, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан у разі позитивних результатів перемовин може особисто зв’язатися з представниками Росії і передати їм напрацьовані домовленості, включно з можливим обміном полоненими.

Що відомо про новий можливий обмін полоненими?