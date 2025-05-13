У Лаврова розповіли, що планують обговорювати в Стамбулі: натякають на територіальні поступки
- Заступник глави МЗС Росії Сєргєй Рябков заявив, що на переговорах у Стамбулі 15 травня обговорюватимуть питання сталого врегулювання та визнання нових територій у складі Росії.
- Рябков висловив сумнів у договороздатності української сторони, вважаючи це перешкодою для переговорного процесу.
Заступник глави МЗС Росії Сєргєй Рябков озвучив теми, які російська сторона планує обговорити у Стамбулі 15 травня. Крім того, він висловив сумнів в договороздатності української сторони.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що можуть обговорити під час переговорів у Стамбулі
За словами Рябкова, теми на переговорах у Стамбулі охоплюватимуть питання сталого врегулювання і "визнання реалії на землі".
Необхідно забезпечити визнання реалій "на землі" в контексті конфлікту в Україні, включно з входженням нових територій до складу Росії,
– заявив він.
Він також зазначив, що однією з перешкод у переговорному процесі нібито є недоговороздатність Києва.
До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що досягнення згоди на переговорах в Стамбулі залежить лише від російської сторони. За його словами, невдачею буде, якщо Владімір Путін не приїде на зустріч, або якщо не підтримає ідею 30-денного припинення вогню. На думку українського лідера, це буде вказувати на те, що Росія не готова до будь-яких перемовин.