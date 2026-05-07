Умєров цього тижня може вирушити до Маямі на зустріч з Віткоффом, – Bloomberg

Секретар РНБО України Рустем Умєров може вирушити до Маямі вже цього тижня. Планується, що він зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

Про це 6 травня повідомив Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Що відомо про візит?

За даними джерел видання, планується, що голова переговорної групи України Рустем Умєров вже цього тижня може відвідати США. У Маямі в нього нібито відбудеться зустріч зі спеціальним посланником Білого дому Стівом Віткоффом.

Зазначається, що наразі мирні переговори між Україною та Росією "зайшли у глухий кут" і були затьмарені конфліктом між США та Іраном.

До речі, колишній надзвичайний та повноважний посол США в Україні Стівен Пайфер розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп не посилив тиск на Росію, а навпаки послабив санкції. Дипломат вважає це однією з ключових причин, чому досі не досягнуто прогресу у переговорах за посередництва американців.

Зокрема, заплановану зустріч підтвердив для медіа чиновник Білого дому на умовах анонімності. Проте джерела відмовились уточнювати, які питання на порядку денному.

Київ сподівався, що Віткофф відвідає Україну разом з іншим посланцем Джаредом Кушнером, але це під сумнівом,

– передає видання.

Нещодавно в інтерв'ю Bloomberg News президент Володимир Зеленський заявив, що і Віткоффа, і Кушнера запросили до української столиці, але вони досі не підтвердили візит. Водночас спецпредставники США залишаються на зв'язку з колегами з України.

Речниця секретаря РНБО України Діана Давітян відмовилась від коментарів, додало видання.

Мирні переговори: останні заяви

У російському МЗС розповіли, що нібито відкриті до перемовин з Україною, "які матимуть реальний ефект і результат". Але представниця відомства Марія Захарова зазначила, що американці зараз залучені до конфлікту на Близькому Сході.

За ініціативи Росії відбулась телефонна розмова держсекретаря США Марко Рубіо та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Сторони обговорили двосторонні відносини, російсько-українську війну та ситуацію навколо Ірану.