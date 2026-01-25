Аналітик назвав єдиний сценарій, коли Україна може піти з переговорів

Україна продовжує участь у переговорному процесі, попри його неефективність, оскільки припинення американських постачань зброї навіть на короткий термін становить критичний ризик для країни.

Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов пояснив 24 Каналу, що переломний момент може настати після виборів до Конгресу США в листопаді, коли демократична більшість зможе блокувати несприятливі для України рішення президента Трампа.

Чому Україна продовжує переговори, попри їх неефективність?

Збереження поточного статусу переговорів є менш ризикованим у короткостроковій перспективі. Вихід з переговорного процесу та відмова від участі несе суттєві ризики.

Трамп може перешкодити постачанням зброї до України, але це буде ризиковано та для нього, оскільки великі американські оборонні корпорації, які є донорами Республіканської партії, цього не схвалять. Наше військово-політичне керівництво обрало курс на уникнення ризиків,

– зазначив Костогризов.

Україна перебуває в хиткій позиції з обмеженим запасом міцності, тому не може ризикувати навіть короткочасним припиненням постачань зброї. Саме через це українське керівництво продовжує участь у переговорному процесі.

"Переговорна команда не вірить у результати цієї роботи, але спектакль варто продовжувати. Момент, коли його можна буде припинити, пов'язаний не з Росією, а зі США", – зазначив Костогризов.

Якщо демократи отримають більшість, Україна матиме більше важелів впливу та зможе уникнути ризиків, оскільки Конгрес зможе блокувати несприятливі рішення президента Трампа.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?