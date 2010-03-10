Пастка-ультиматум від Трампа: чого Україні чекати від переговорів у Саудівській Аравії

У вівторок, 11 березня, в Джидді, що в Саудівській Аравії, відбудуться важливі переговори про відновлення перемовин між Україною та США. Ще кілька місяців тому взагалі було важко уявити, що Україні доведеться переконувати бути адекватним і відповідальним свого найбільшого союзника, а нині ми перебуваємо просто посередині дуже дивного таймлайну, де США нас зрадили та відверто грають на боці нашого ворога – Росії.

Американська сторона заявляє, що мета зустрічі – створити "рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню". Проте з українського боку, попри певні надії, є побоювання, що зустріч може бути спробою тиску, тактикою затягування часу або ж намаганням Трампа домогтися поступок на користь Росії.

Натомість очевидним завданням України є мінімізація ризиків від наслідків цієї зради. Подробиці, а також що про це пишуть впливові західні ЗМІ – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Чому Трамп так сильно тисне на Україну і чого очікувати далі

Примирення після скандалу в Білому домі?

Після скандалу в Овальному кабінеті Білого дому, 28 лютого 2025 року, США звинуватили Україну в небажанні вести мирні переговори. І це попри те, що президент Зеленський прибув до США саме для підписання так званої "мінеральної угоди".

Замість цього Трамп наказав зупинити всю допомогу Україні. Показово, що ця допомога була не "від Трампа", а залишки, які не встигли відвантажити з пакетів допомоги Байдена. Також Трамп наказав зупинити надання Україні розвідувальної інформації.

У перекладі на людську мову це означає, що США почали грати на боці Росії. Бо інакше такий відвертий саботаж не назвеш. Це зрозуміли й в Білому домі, бо почали "вкидувати" через ЗМІ повідомлення, що деяку розвідувальну інформацію все ж надають і надалі. Вочевидь це робиться лише для того, щоб мати виправдання для неодмінних звинувачень "про українську кров на американських руках".

Одразу після сцени в Овальному кабінеті команда Трампа почала вимагати від Зеленського вибачень, а краще – каяття та підкорення. Цього не було, натомість президент України, саме перед зверненням Трампа до Конгресу 4 березня, написав миролюбний твіт, в якому виразив жаль з приводу скандалу та продемонстрував бажання відновити переговори.



Скриншоти скандальної та історичної зустрічі в Білому домі

Трамп тоді назвав пост Зеленського "листом" та сприйняв як свою величну перемогу, але своє табу на допомогу Україні, накладене за кілька годин до цього, не зняв. Натомість було домовлено про зустріч на нейтральній території, під час якої США та Україна спробують почати все з початку.

Водночас джерела CBS News повідомляють, що немає жодних ознак, що США готуються відновити військову допомогу. Схоже, на цьому етапі мовиться лише про розвіддані.

Чого чекати від переговорів у Саудівській Аравії

Місцем зустрічі 11 березня стане Джидда. Україну представлятимуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

Їхніми опонентами будуть державний секретар Марко Рубіо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц та спецпредставник президента Трампа у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.

Так, саме опонентами, бо нині тих, хто викручує тобі руки, дуже складно називати союзниками.

Також десь поруч буде і сам президент України Зеленський, який прибуде до Королівства з офіційним візитом. Цей візит мав відбутися раніше, але Зеленський скасував його через демарш американців, які в той самий час розпочали сепаратні переговори з росіянами за спинами України та Європи.

Нині ж американці знову будуть вести переговори в Саудівській Аравії, проте навряд чи будуть так посміхатися українцям, як посміхалися Сєргєю Лаврову та Кірілу Дмітрієву під час попередньої зустрічі.

Так, видання The Economist чекає жорстких і навіть "брутальних" переговорів, точніше – спроби зламати Україну через коліно.

Якщо Росія відмовиться від рамкової угоди, яку прийняли США та Україна, Трампу доведеться тиснути на Путіна, щоб той погодився на її умови. Але поки що абсолютно незрозуміло, які саме умови Америка привезе до Саудівської Аравії.

Україна, ймовірно, чітко заявить, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її здатність переозброюватися, змушує юридично визнати окуповані території російськими або втручається у внутрішню політику України – наприклад, наполягаючи на виборах, які зараз неможливі через воєнний стан, – є неприйнятною.

Нарешті, Україна, можливо, продовжить вимагати гарантій безпеки від Америки. Але прогрес у цьому питанні здається малоймовірним. Британія та Франція просять США надати "резервні" сили для європейських миротворців на випадок повного припинення вогню. Але поки що Вашингтон не взяв на себе жодних зобов’язань. Минулого тижня Америка скоротила обмін розвідданими з Україною.

Чого хоче Росія? Останні звіти припускають, що Путін може бути відкритим до перемир’я за певних умов. Але гра, яка розгортається, може бути набагато витонченішою і цинічнішою.

Джерело The Economist, близьке до Кремля, стверджує, що Росія має намір вимагати від України декларації нейтралітету та виключення іноземних миротворців.



Для України такі умови, ймовірно, неможливо навіть розглядати – принаймні до початку реальних переговорів.



Скриншот The Economist

Чи знайдеться в Джидді місце для дипломатії

Завданням Марко Рубіо і Майка Волца, як пише Reuters, буде визначити, чи готова Україна піти на суттєві поступки Росії для припинення війни. Саме на підставі цього емісари Трампа мають визначити, чи поважають їх патрона українці та чи варто взагалі їх "пробачати".

Тобто американці фактично приготували пастку-ультиматум, де Україна має пристати на пропозиції США, які "раптово" виявились "хотєлками" Росії, а саме:

позаблоковий статус України,

скорочення ЗСУ,

негайне проведення виборів (а ще краще – відставка Зеленського),

відмова від окупованих територій, зокрема й досі не захоплених росіянами Запоріжжя, Херсона і частин Луганщини та Донеччини.

У недавньому інтерв'ю каналу FOX News президент США Трамп цинічно заявив, що Україна поки що недостатньо демонструє бажання до мирного врегулювання війни з Росією, а Зеленський – недостатньо вдячний.



А перед цим його спецпредставник для переговорів з врегулювання війни в Україні Кіт Келлог заявив, що ми самі винні в скасуванні американської допомоги, порівнявши Україну з віслюком. Так, це той самий генерал, який кілька тижнів тому надихався мужністю українського спротиву.

На жаль, опції "плюнь дурневі в очі" для заміни карт з легендарного кінофільму "Пропала грамота" ми не маємо, тому доведеться петляти та шукати компромісів.

Цьому нас спробували навчити мудрі та чемні британці. The Times пише, що Кір Стармер навіть направив до Києва свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла.



Він нібито має надати чудові рекомендації щодо того, як уникнути повторення скандалу в Овальному кабінеті.



Скриншот The Times

Але вони можуть і не стати в пригоді, бо в Джидді не буде ані Трампа, ані Венса, там будуть цілком професійні та адекватні Рубіо та Волц (ми це знаємо з їхніх заяв та висловлювань до 2025 року). От тільки нині вони змушені догоджати Трампу, поводитися як блазні, нести маячню про "проксі-війну" та тиснути на Україну неадекватними вимогами. І саме це є головною проблемою цих переговорів, бо жодні раціональні аргументи тут не діють.

Детально Чи допоможе Україні Марко Рубіо та що говорив про війну та Росію

Тим часом, за інформацією The Financial Times, пропозиція України цілком розумна та передбачає часткове припинення вогню, зокрема повітряних атак, операцій на морі та ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.



Наступним кроком мав би стати обмін полоненими та повернення українських дітей, викрадених російською владою.



Скриншот FT

Це справедлива пропозиція і в нормальному світі це називалося б "бажанням укласти мир", але це мало відповідає баченню миру росіянами, для яких можливість вести ракетно-шахедний терор – великий козир. На жаль, з недавніх пір не відповідає й бачення миру американцями. Про "нове бачення" відверто розповів сам Трамп, коментуючи останні атаки росіян по мирних українцях.

Я думаю, він (Путін – 24 Канал) хоче, щоб це закінчилося і було вирішено. Зараз він, імовірно, атакує їх (українців – 24 Канал) сильніше, ніж раніше, і, можливо, будь-який інший на його місці вчинив би так само,

– президент Трамп демонструє солідарність з Путіним.

За повідомленням західних ЗМІ, сама тільки "мінеральна угода" в тому варіанті, який возив до Вашингтону Зеленський, Трампа вже не влаштовує. Він хоче більше. В обмін на це Трамп обіцяє зняти заборону на обмін розвідданими й нібито "от-от" це зробить. А ще – накласти на Росію якісь непомірні мита, от тільки торговельний обіг між Росією та США мінімальний, тому й обкладати нема чого.

Тому спроби Трампа показати, що він чинить тиск і на Росію, і на Україну нічого не варті, бо "геніальний переговірник" намагається зламати об коліно лише нас. Тому всі ці слова про те, що Трамп "був дуже жорстким щодо Росії, жорсткіше, ніж будь-хто коли-небудь був до Росії" – це, як кажуть, геть не відповідає дійсності.

Росія, до речі, вже продемонструвала свою пиху – речниця МЗС Марія Захарова заявила, що Росія не надсилатиме своїх дипломатів до Саудівської Аравії та не буде зустрічатися з американцями, тобто ніякої "великої зустрічі", про яку казав Трамп, не буде.

Це схоже на натяк на те, що росіяни спершу чекатимуть на показове приниження України. При цьому ніхто в Вашингтоні не поспішає звинувачувати їх у неповазі до США. Це, мабуть, щось інше.