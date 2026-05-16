"Знавець російської душі": Фіцо назвав, кого хоче бачити на переговорах Європи з Путіним

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає доцільним залучити колишнього канцлера Німеччини, проросійського Герхарда Шредера до можливих переговорів Європи з диктатором Володимиром Путіним.

Заяву словацького прем'єра передає телеканал HNtelevízia.

Дивіться також Путін загине від рук своїх поплічників, – командир "Ахіллесу"

Що сказав Фіцо про можливі переговори?

Він заявив, що попри публічну критику контактів із Москвою, багато європейських політиків у неформальних розмовах, мовляв, цікавляться поточної позицією Кремля та перспективами переговорів з російською стороною.

Найголовніше в цих бесідах... З одного боку, мене критикують, але повірте мені, що потім, коли я йду в туалет, вони йдуть за мною і запитують мене в туалеті. Роберте, що цей Путін розповідає,

– сказав він.

Роберт Фіцо заявив, що не поділяє позицію тих європейських країн, які відмовляються від прямих контактів із Москвою, адже, на його думку, досягнення необхідних домовленостей неможливе без переговорів з Росією.

За його словами, Європі рано чи пізно доведеться шукати формат діалогу з Кремлем і обговорювати шляхи врегулювання, адже відновлення нормального спілкування з Росією є необхідною умовою для переговорного процесу.

Кого розглядають на кандидатуру посередника?

Після проведення військового параду 9 травня у Москві Володимир Путін назвав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера можливою кандидатурою на роль посередника в переговорах з європейцями.

Реагуючи на відповідну заяву російського диктатора, словацький прем'єр пояснив, що Володимир Путін нібито пропонує кандидатури людей, які насамперед знайомі з російською політикою і розуміють особливості країни.

Просто Путін хоче людину, яка хоча б трохи знає цю російську душу,

– сказав він.

На його думку, для переговорів з Росією Європа має делегувати людину, яка добре розуміє специфіку російської політики та принципи функціонування влади в країні, інакше розраховувати на конструктивний діалог не варто.

Чому Шредера вважають ненадійним?

Зауважимо, що ексканцлер Герхард Шредер уже багато років підтримує тісні зв'язки з Росією, після завершення політичної кар'єри він обіймав керівні посади в енергетичних компаніях країни, зокрема у відомій "Роснєфті".

Чиновник був головою комітету акціонерів Nord Steam AG, оператора газопроводу "Північний потік", який напряму з'єднує Росію та Німеччину. У 2017 році він увійшов до ради директорів державної та відомої "Роснєфті".

Відомо, що у 2022 році Герхард Шредер навіть хотів приєднатися до наглядової ради російського "Газпрому", проте відмовився від подібної ідеї після початку повномасштабного вторгнення проти України 24 лютого.

Через вищезгадані зв'язки його неодноразово критикували у Німеччині та поза її межами за близькість до Кремля та просування російських енергетичних інтересів у Європі. Тому його кандидатура викликає суперечки.

Чи стане він посередником?

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заперечила можливість залучення Шредера як посередника у переговорах Європи з Росією, через його надмірну прихильність до Москви.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо повідомив про готовність американської сторони до продовження мирних переговорів між Україною та Росією за їхнього посередництва через складну поточну ситуацію у діалозі.

Німецьке видання Spiegel припускає, що європейці розглядають Ангелу Меркель на відповідну роль у переговорах. Її перевагою називають знання російської мови та попередній досвід зустрічей у Нормандії у 2019 році.