ЗМІ дізналися, як вчинить директор ЦРУ, якщо Трамп таки зупинить розвіддані Україні

США офіційно не припиняли передачу Україні розвідувальних даних, однак Дональд Трамп може піти на такий крок у будь-який момент. У разі такого рішення директор ЦРУ Джон Реткліфф не відмовлятиме американського президента.

Джерела, що співпрацювали з Реткліффом, розкрили деталі його позиції у матеріалі видання The Atlantic. Вони зауважили, що очільник ЦРУ виконає наказ, якщо Трамп реалізує погрозу припинити розвідувальну підтримку через удари ЗСУ по російських НПЗ. Попри це, посадовці в Києві довіряють Реткліффу, адже він усвідомлює загрозу з боку Росії та здатний доносити реальний стан справ.

Що відомо про співпрацю розвідок

Минулого тижня Україна вже відчула наслідки можливого зменшення підтримки, коли стався збій у роботі супутникової мережі Starlink та американських систем раннього попередження. Це тимчасово обмежило можливість бачити та перехоплювати частину російських ракет, хоча причиною міг бути і технічний збій.

Попри складну політичну риторику, американське розвідувальне співтовариство продовжує активно підтримувати захист України від агресії. Американські супутники забезпечують виявлення ракет і дронів, а надана інформація дозволяє завдавати ударів углиб території Росії.

Операції ЦРУ зараз набагато агресивніші, ніж за часів адміністрації Байдена,

– розповів співробітник розвідки з країн Балтії.

Представники американських спецслужб відіграють провідну роль у координації допомоги на місцях. Завдяки цій тривалій співпраці, яка розпочалася ще у 2014 році, в Україні створили сучасний розвідувальний апарат.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що важливі дані щодо балістики не отримували три доби, після чого обмін вдалося розблокувати.

Також 24 жовтня в Україні відновили роботу Starlink і Starshield. Швидкість тепер така, яка була до обмежень.