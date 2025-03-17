"Принцип салямі": політолог розібрав, яку дипломатичну гру щодо перемовин задумав Кремль

Путін намагається затягувати процес переговорів. Нині стверджувати, що найближчим часом буде перемир'я – важко. На це є низка причин. Першою і основною є те, що переговорна стратегія очільника Кремля є набагато складнішою, ніж та, що у Трампа.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Олексій Буряченко, додавши, що з американським президентом все очевидно, він заходить з максимальних ставок, а відходить до реалістичності. У Путіна все по-іншому, він принципово не відкидає перемовини, обрав тактику у всьому погоджуватися з Трампом, але одночасно з цим підсилює силовий тиск на Курщині та прагне дискредитувати Україну.

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В чому полягає "тактика салямі"?

Дії російського диктатора покликані на те, аби затягувати процес переговорів і в його межах торгуватися, щоб отримати для себе додаткові преференції. Зі слів політолога, очільник Кремля застосовує "тактику салямі" – це стратегія, при якій велика мета підмінюється послідовністю малих цілей.

Путін використовує таку перемовну стратегію як "принцип салямі". Вона полягає у тому, щоб в цілому погодитись, але висувати завищені вимоги, втягувати американську сторону в процес через паралельні переговори по дуже багатьох треках (щодо ЗАЕС, лінії розмежування),

– озвучив Буряченко.

Ризики для Сполучених Штатів

Політолог нагадав, що в США заявили, що є обережний оптимізм стосовно того, що вдасться погодити позиції тимчасового перемир'я на 30 днів з Росією, але одночасно з цим є ризики для Сполучених Штатів, які виступають перемовником.

Вони, як пояснив Буряченко, полягають у тому, що якщо Сполучені Штати зараз почнуть частково погоджуватися на певні пропозиції Росії, навіть не дуже суттєві, на перший погляд, то вони будуть затягуватись в процес. Якщо так станеться, то потім їм буде вже некомфортно від нього відмовлятись. Адже потім російська сторона може сказати, що саме США зірвали переговори чи звинуватити в цьому Україну.

Росія, на думку політолога, налаштована продовжувати діалог з США навіть якщо кейс з перемир'ям зірветься. З його слів, може бути таке, що цей кейс зірветься вже в процесі, якщо обидві сторони не домовляться про умови завершення гарячої фази війни.

На це ймовірніше будуть готові й американці, бо Трамп озвучив, що в росіян є карти й вони захочуть їх розіграти. Це стосується енергетики, природних ресурсів, Арктики, відновлення договору щодо ядерної зброї,

– озвучив Буряченко.

Політолог наголосив, що тепер стає зрозумілішим, чому в останніх своїх заявах Трамп сказав, що можливо США вдасться досягти результату в переговорах, а можливо ні. Перед переговорами в Джидді з українською делегацією американський президент озвучував, що якщо бесіда буде неефективною, то США відійдуть в сторону. Це, як підкреслив політолог, був шантаж, щоб перекласти політичну відповідальність на українську сторону.

"Трамп вважає, що з Росією йому є про що говорити в межах його нової геополітичної стратегії, а от Україна перебуває не в такій сильній позиції. Росіяни зараз доволі вдало маніпулюють американською стороною. Зараз питання в тому, коли настане час і американці зрозуміють це", – зауважив Буряченко.

Човникова дипломатія США грає на користь Росії

Українську позицію, за переконанням політолога, підсилило б долучення її європейських партнерів до переговорного процесу. Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати використовують щодо Росії принцип човникової дипломатії та сподіваються, що буде досягнутий результат. Однак Буряченко висловив сумнів стосовно цього.

Адже на етапі, коли ще не відбулась інавгурація Трампа, ця стратегія мала сенс, бо на той час ще був інший президент, а Трамп не отримав нових повноважень. Говорити про щось на офіційному рівні ні він, ні його команда тоді не могли,

– озвучив Буряченко.

А от тепер продовження цієї човникової дипломатії, на думку політолога, грає на користь Кремля, тому що росіянам вигідно проводити тіньові переговори, а перед публічними заявами повністю погоджувати свою позицію з США, але вона має шляхом якоїсь сторони реалізовуватись.

Він наголосив, що сподівається, що нею не стане українська сторона. Тому європейські партнери, з його слів, мають бути за столом переговорів і це логічно. Для них є надзвичайно важливим те, про що домовляться сторони в межах навіть тимчасового перемир'я.