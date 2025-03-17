Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Алексей Буряченко, добавив, что с американским президентом все очевидно, он заходит с максимальных ставок, а отходит к реалистичности. У Путина все по-другому, он принципиально не отвергает переговоры, выбрал тактику во всем соглашаться с Трампом, но одновременно с этим усиливает силовое давление в Курской области и стремится дискредитировать Украину.

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В чем заключается "тактика салями"?

Действия российского диктатора призваны на то, чтобы затягивать процесс переговоров и в его пределах торговаться, дабы получить для себя дополнительные преференции. По словам политолога, глава Кремля применяет "тактику салями" – это стратегия, при которой большая цель подменяется последовательностью малых целей.

Путин использует такую переговорную стратегию как "принцип салями". Она заключается в том, чтобы в целом согласиться, но выдвигать завышенные требования, втягивать американскую сторону в процесс через параллельные переговоры по очень многим трекам (по ЗАЭС, линии разграничения),

– озвучил Буряченко.

Риски для Соединенных Штатов

Политолог напомнил, что в США заявили, что есть осторожный оптимизм относительно того, что удастся согласовать позиции временного перемирия на 30 дней с Россией, но одновременно с этим есть риски для Соединенных Штатов, которые выступают переговорщиком.

Они, как пояснил Буряченко, заключаются в том, что если Соединенные Штаты сейчас начнут частично соглашаться на определенные предложения России, даже не очень существенные, на первый взгляд, то они будут втягиваться в процесс. Если так произойдет, то в дальнейшем им будет уже некомфортно от него отказываться. Ведь потом российская сторона может сказать, что именно США сорвали переговоры или обвинить в этом Украину.

Россия, по мнению политолога, настроена продолжать диалог с США даже если кейс с перемирием сорвется. По его словам, может быть такое, что этот кейс сорвется уже в процессе, если обе стороны не договорятся об условиях завершения горячей фазы войны.

На это скорее всего будут готовы и американцы, потому что Трамп озвучил, что у россиян есть карты и они захотят их разыграть. Это касается энергетики, природных ресурсов, Арктики, возобновления договора по ядерному оружию,

– озвучил Буряченко.

Политолог отметил, что теперь становится понятным, почему в последних своих заявлениях Трамп сказал, что возможно США удастся достичь результата в переговорах, а возможно нет. Перед переговорами в Джидде с украинской делегацией американский президент озвучивал, что если беседа будет неэффективной, то США отойдут в сторону. Это, как подчеркнул политолог, был шантаж, чтобы переложить политическую ответственность на украинскую сторону.

"Трамп считает, что с Россией ему есть о чем говорить в рамках его новой геополитической стратегии, а вот Украина находится не в такой сильной позиции. Россияне сейчас довольно удачно манипулируют американской стороной. Сейчас вопрос в том, когда наступит время и американцы поймут это", – заметил Буряченко.

Челночная дипломатия США играет в пользу России

Украинскую позицию, по убеждению политолога, усилило бы приобщение ее европейских партнеров к переговорному процессу. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Соединенные Штаты используют в отношении России принцип челночной дипломатии и надеются, что будет достигнут результат. Однако Буряченко выразил сомнение относительно этого.

Ведь на этапе, когда еще не состоялась инаугурация Трампа, эта стратегия имела смысл, потому что в то время еще был другой президент, а Трамп не получил новых полномочий. Говорить о чем-то на официальном уровне ни он, ни его команда тогда не могли,

– озвучил Буряченко.

А вот теперь продолжение этой челночной дипломатии, по мнению политолога, играет в пользу Кремля, потому что россиянам выгодно проводить теневые переговоры, а перед публичными заявлениями полностью согласовывать свою позицию с США, но она должна путем какой-то стороны реализовываться.

Он отметил, что надеется, что ею не станет украинская сторона. Поэтому европейские партнеры, по его словам, должны быть за столом переговоров и это логично. Для них чрезвычайно важно то, о чем договорятся стороны в пределах даже временного перемирия.