У Пакистані заявили про порушення перемир'я між США та Іраном
Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф заявив про порушення режиму припинення вогню між США та Іраном. Він каже, що це сталося у кількох місцях на Близькому Сході.
Про це Шахбаз Шариф написав у соцмережі X.
Дивіться також США будуть тісно співпрацювати з Іраном, – Трамп
Що у Пакистані заявили про перемир'я США та Ірану?
Повідомляється про порушення режиму припинення вогню в кількох місцях по всій зоні конфлікту, що підриває дух мирного процесу,
– написав прем'єр Пакистану.
Шариф закликав всі сторони проявити стриманість і дотримуватися припинення вогню протягом двох тижнів, як було домовлено.
Він також позначив у дописі акаунти президента США Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо, Стіва Віткоффа, президента Ірану Масуда Пезешкіана, спікера іранського парламенту Моххамада-Багера Галібафа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі.
Політолог Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що на тлі останніх заяв США та Ірану складається стійкий образ рингу, на якому два боксери підіймають руки ще до того, як суддя оголосив своє рішення. І вони одночасно показують, що кожен з них переміг. Жодна з цілей, що були оголошені Трампом, принаймні на сьогодні, США не досягнута. Водночас Іран вимагає у США виконання 10 пунктів, які є звичайним перебільшенням. Тегеран готовий отримати і менше, але вимагає спочатку багато.
Що відомо про домовленості?
План двотижневого перемир'я передбачає надання Ірану й Оману права стягувати мито з суден, що проходять через Ормузьку протоку – вузьку частину Перської затоки, повідомило AP з посиланням на джерела.
До цього на тлі наближення оголошеного дедлайну американський президент Дональд Трамп заявляв про проведення напружених переговорів з Іраном стосовно закінчення конфлікту на Близькому Сході.
Раніше прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф запропонував американській та іранській сторонам продовження дедлайну на ще щонайменше два тижні, дотримуючись до того часу припинення вогню.