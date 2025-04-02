Росія зіпсувала усі плани Трампа щодо України: в ISW оцінили останню заяву з Кремля

Кремль підриває зусилля Дональда Трампа щодо досягнення перемир'я у війні в Україні. Москва не відмовилася від своїх максималістських вимог і не планує йти на поступки.

Високопосадовці Росії продовжують наполягати на усуненні "першопричин" війни в Україні як передумові для укладення мирної угоди, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

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Москва псує плани Трампа

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив 1 квітня, що адміністрація Трампа намагається реалізувати "якусь схему", щоб спочатку досягти припинення вогню, а потім перейти до "інших моделей і схем" завершення війни.

Рябков також зазначив, що план адміністрації Трампа щодо врегулювання війни в Україні не враховує "першопричини" конфлікту, тому Росія не може прийняти пропозицію США.

Високопосадовці Росії неодноразово визначали ці "першопричини" як нібито порушення НАТО своїх зобов'язань не розширюватися на схід та нібито порушення Україною прав російськомовних меншин.

Вимоги Кремля щодо вирішення цих так званих "першопричин" фактично є вимогою повної капітуляції України, встановлення в Києві проросійського уряду та довгострокового закріплення нейтрального статусу України — ті самі вимоги, які Путін висував ще до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року,

– наголосили в ISW.

Останнім часом Путін активізував спроби зобразити чинний уряд України як нелегітимний та нездатний до переговорів про припинення війни, намагаючись підірвати позицію Києва як повноправного учасника мирного процесу.

У кінці березня 2025 року Путін і російські дипломати висловили завуальовані вимоги щодо зміни влади в Україні, запропонувавши створити "тимчасову міжнародну адміністрацію" під егідою ООН.

Представниця Держдепартаменту США Тамі Брюс заявила 31 березня, що Трамп не схвалює пропозицію Росії щодо встановлення "тимчасової адміністрації" в Україні. Брюс також зазначила, що Трамп розуміє, що переговори "вимагатимуть від Росії та України складних рішень і компромісів".

Проте Росія досі відмовляється від будь-яких поступок та відхилила американо-українську пропозицію 30-денного загального припинення вогню, коли Трамп подзвонив Путіну 18 березня.