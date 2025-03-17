Доля АЕС: у Білому домі розкрили про, що буде розмова Трампа і Путіна

На 18 березня запланована телефонна розмова Трампа і Путіна. У Білому домі не приховують, що мають великі очікування від цих переговорів.

Прессекретарка адміністрації президента США Керолайн Левітт під час брифінгу заявила, що сторони ще ніколи не були так близько до миру, як зараз. Вона розкрила, про що говоритимуть лідери під час завтрашньої розмови, передає 24 Канал.

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Що відомо

Левітт підтвердила, що ЗАЕС є частиною переговорів між Трампом та Путіним. Вона сказала, що політики обговорять долю "електростанції, розташованої на кордоні між Україною та Росією". Очевидно, речниця Білого дому мала на увазі Запорізьку АЕС.

До слова, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф назвав три питання, які потрібно вирішити для укладання перемир'я.

За його словами, це ситуація у Курській області, контроль над ЗАЕС, а також доступами до портів.