Настав час для "плану Б": як Трамп відреагує на вимоги Путіна щодо 30-денного перемир'я

Переговори України та США в Джидді 11 березня поставили Росію в дуже незручне становище. Київ і Вашингтон наразі зарили сокиру війну, відкопану 2 тижні тому в Овальному кабінеті, і знову почали діяти спільно. Наслідком цього стало гучне оголошення про готовність України до укладання загального перемир'я на 30 діб без попередніх умов.

Росія відповіла на мирні ініціативи України та США путінським "кхе-кхе". В Америці на це подивились з офіційним "стриманим оптимізмом", а в Україні прямо назвали "черговими російськими маніпуляціями".

24 Канал фіксує новий раунд "геополітичної гарячої картоплі", в якому "м'яч" знову опинився на боці США.

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Чому в Путіна так довго мовчали й зволікали

Фактично Росію поставили перед фактом – вона опинилася в ситуації, коли не сама веде сепаратні переговори про долю світу за спинами інших, а все вирішують без неї "дорослі".

Не дивно, що після новин із Джидди в Росії запанувала "тривожна мовчанка", яку зрідка переривав стогін Z-блогерів про зраду. При цьому "перші особи" взяли як мінімум "мхатівську паузу", чим лише підтвердили, що події в Саудівській Аравії стали великою несподіванкою.

Утім, довго "морозитися" було неможливо, бо до Москви вже летів емісар Трампа Стів Віткофф. А сам Трамп раптово згадав про власну непередбачуваність і "забув" подовжити байденівські виключення (спецліцензії) для оплати європейцями (наразі не угорцями й турками, термін дії їх спецліцензій спливає 20 березня) за російські енергоносії в банках і біржах.

Тим самим посадив на шпагат експорт російських вуглеводнів на понад 2 десятки мільярдів доларів.

А тут ще один збіг – американці полагодили, точніше модернізували "розумні бомби" GLSDB, які спершу виявились безсилими проти російського РЕБу, але тепер готові виправляти свою репутацію.

До теми США готові відновити постачання Україні далекобійних бомб GLSDB, – Reuters

Як на вимоги Путіна відреагує Трамп

У підсумку 13 березня Путін вийшов на публіку та виголосив довгу й цілком очікувану промову, сенс якої можна спростити до "так, ми згодні, але є нюанси".

Ми згодні на пропозиції щодо припинення бойових дій. Але виходимо з того, що це припинення має бути таким, яке привело б до довготривалого миру та усунуло б першопричини цієї кризи,

– заявив Путін 13 березня.

"Нюансами" виявились успіхи росіян на Курщині та "інших ділянках фронту", а "першопричинами конфлікту" – не він сам та імперська загарбницька суть Росії, а існування незалежної України як такої.

Тому союзники мають на час "перемир'я" призупинити військову допомогу Україні, а сама Україна – припинити мобілізацію та навчання військових.

Фактично Путін за 7 хвилин часу переповів усі старі претензії, тільки без Рюрика та печенігів. Останніх він вочевидь залишив на десерт для зустрічі з Віткоффом.

Про що заявив Путін: дивіться відео

Американець надвечір таки долетів до Москви й мав з Путіним не надто тривалу зустріч, після якої без коментарів і офіційного спільного комюніке повернувся до США.

Останнє обов'язково з'являється, коли переговори пройшли успішно і сторони знайшли спільні точки (так було, наприклад, у Джидді). Нині ж маємо лише тишу і це вказує, що особистий друг Трампа був не надто задоволений бесідою і, схоже, почув від Путіна навіть не "так, але…", а повноцінне "ні".

Це підтверджують і російські пропагандисти, яким, схоже, дали команду знову "мочити американців". Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц обережно прокоментував все це як "обережний оптимізм" і засвідчив, що Путін таки "передав м'яч" США і тепер саме президент Трамп має "ухвалити рішення щодо наступних кроків", чого американський лідер дуже не любить.

Я розмовляв зі своїм колегою, який перебуває там. Він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків,

– радник президента США Майк Волц стримано коментує результат вояжу Віткоффа.



Майк Волц (справа) і Стів Віткофф / Фото AFP

Малоймовірно, що російський диктатор Путін готовий припинити війну проти України та відступив від своєї максималістської мети домінування над країною. Про це пише The Washington Post із посиланням на засекречені доповіді американської розвідки. За даними WP, ці доповіді підкреслюють важке завдання, що стоїть перед Трампом і його командою національної безпеки, і ставлять питання про те, чи правильно Білий дім розуміє готовність Путіна шукати миру.



Хоча і незрозуміло, чи був Трамп особисто поінформований про доповідь розвідки від 6 березня, співрозмовник видання повідомив, що це тип аналізу, який традиційно надається президенту. За словами іншого співрозмовника, деякі оцінки США щодо непоступливості Путіна, схоже, дратують Трампа.

Трампу доведеться повернутися до концепції "мир через силу"

Насправді потрібно визнати, "м'яч" і раніше був на стороні США. Як би Вашингтон не намагався уникнути ролі "старшого в кімнаті" – саме від Америки всі чекають конкретних дій.

Трамп спробував "пропетляти" та перекласти відповідальність на Україну, але нині пробіг по колу й знову опинився в ситуації, коли мусить визнати, що єдина причина війни – агресія Росії та небажання особисто Путіна припиняти "двіжуху", яка стала сенсом його життя і вдихнула в старого КДБшника сили та бажання.

Власне, про це просто та зрозуміло сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до нації та світу надвечір 13 березня.

За словами президента була американська пропозиція щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. В Україні сприйняли цю пропозицію. Від американської сторони Україна почула, що є готовність організувати контроль та верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими та європейськими можливостями.

І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Президент наголосив, що Україна готова працювати максимально швидко та конструктивно.

Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру і продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба запроваджувати санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, з нашими європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни,

– наголосив Зеленський.

Насправді й без пояснень Зеленського Трамп це добре розуміє, що й підтвердив своїми коментарями свіжих заяв Путіна. Він назвав слова Путіна "правильними, але не повними", згадав про велику електростанцію (вочевидь захоплену росіянами Запорізьку АЕС), а також заявив, що чекає, що той зробить "правильний вибір".

Ми обговорювали питання української землі, які землі будуть збережені чи втрачені, та всі інші елементи фінальної угоди. Є ще велика електростанція, хто її отримає. Хто отримає те чи інше. Це нелегкий процес… Сподіваюся, що Росія вчинить правильно. Якщо Росія відмовиться від угоди, це буде розчаруванням для всього світу,

– Дональд Трамп 13 березня особливо ретельно добирав слова.

Це означає, що Путін наразі "правильний вибір" не зробив. Наразі як Путін, так і Трамп виторгували собі час до особистої розмови (про неї вранці 14 березня говорив речник російського президента Пєсков).



Трамп і Путін скоро мають поговорити телефоном

Водночас The Wall Street Journal пише, що президент США Дональд Трамп нині опинився у створеному ним же власноруч глухому куті. Адже Путін, схоже, хоче продовжити війну, що ставить Трампа перед необхідністю виконати обіцянку посилити тиск на Росію, якщо Москва відмовиться. З іншого боку, мовиться у статті, Білий дім навряд чи в захваті від ідеї покарання Кремля, адже це може створити ще одну перешкоду для ширших цілей адміністрації Трампа покращити відносини з Росією.



Тим часом республіканці в Сенаті, зокрема й деякі з найвідданіших союзників Трампа, закликають його вжити заходів щодо Росії, якщо Москва відмовиться від переговорів. "Путін заслуговує на значно більший тиск, аніж Україна", – переконаний сенатор Майк Раундс, додавши, що Конгрес "безсумнівно" підтримає більш широкомасштабні санкції проти Москви.

Втім, дуже сумнівно, що Путін зменшить свої апетити. А це означає, що ми маємо всі підстави запастися попкорном й чекати, коли ж Трамп врешті обрушить на Росію та її диктатора весь потік свого безжального красномовства. Бо раніше ми чули чомусь погрози на адресу союзників США, то, може, вже час погрожувати й ворогам?

Бо інтелігентних натяків про те, що в США є аргументи, але вони не хотіли б їх застосувати, ті вочевидь не розуміють.

То ж час переходити до "плану Б" та діяти за чудово прописаним "планом Келлога", який, нагадаємо, передбачав тиск на Україну (цю стадію ми вже пройшли і повертатися до неї більше не бажаємо), а потім на Росію, після відмови якої від мирних переговорів США мають запустити для України повноцінний ленд-ліз і показати "мир через силу".