Не думаю, що припинення вогню вигідне Україні, – колишній радник Трампа

Колишній радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон вважає небезпечним для України заморозку війни на поточній лінії фронту. За його словами, згода президента Володимира Зеленського на перемир’я була зумовлена необхідністю відновлення американської військової підтримки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Джона Болтона в етері CNN.

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Чому перемир'я невигідне Україні

На думку Джона Болтона, заморозка війни на нинішній лінії фронту та початок нескінчених переговорів у нейтральній столиці, може утворити "новий кордон" на лінії зіткнення

Не думаю, що припинення вогню вигідне Україні. Це може віддати Росії 20% територій,

– зазначив Болтон.

За його словами, Зеленський погодився на перемир'я в Саудівській Аравії, адже потребував відновлення військової допомоги та обміну розвідданими зі США.

"Він мусив виправити ситуацію після фіаско в Овальному кабінеті. Тож він погодився, і військову допомогу відновили. Він хоче її продовження і спробує використати це проти росіян. Але він у дуже небезпечному становищі, як і вся Україна", – наголосив ексрадник Трампа.