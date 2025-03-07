Ердоган підтримав ідею Зеленського про "перемир'я в повітрі та на морі"

Реджеп Таїп Ердоган підтримав ідею Володимира Зеленського про перемир'я з Росією в повітрі та на морі. Президент Туреччини також запропонував провести переговори між Києвом та Московою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Реджепа Ердогана під час онлайн-зустрічі, організованій Євросоюзом, які цитує The Guardian.

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Як Ердоган відреагував на ідею Зеленського

Президент Туреччини підтримав заклик президента Франції Еммануеля Макрона та президента України Володимира Зеленського до повітряного та морського перемир'я в умовах російської агресії проти України.

Ми підтримуємо ідею якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню та припинення атак у повітрі та на морі як захід зміцнення довіри між сторонами,

– сказав Реджеп Ердоган на онлайн-зустрічі.

Турецький очільник також запропонував провести перемовини між Києвом і Москвою і додав, що його країна долучилася до Європейського фонду миру, спрямованого на відбудову та відновлення України.

До слова, Володимир Зеленський 4 березня виклав у соцмережі Х допис, у якому запропонував, що першими етапами миру можуть стати звільнення полонених, а також негайне перемир'я в небі та на морі. Мовиться, зокрема, і про заборону ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.