Припинення вогню в Україні може посилити загрозу для НАТО, – голова Мюнхенської конференції
- Імовірне припинення вогню в Україні може посилити загрозу на східному фланзі НАТО, оскільки Кремль зможе відновлювати та нарощувати військовий потенціал.
- Вольфганг Ішингер наголосив, що просте припинення вогню без реальних обмежень на військове розгортання Росії не зробить Європу безпечнішою, і застеріг Захід від бездіяльності.
Імовірне припинення вогню в Україні не зробить Європу безпечнішою. Загроза на східному фланзі НАТО може навіть посилитися.
Таку думку висловив голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв'ю для Tagesspiegel.
Що сказав Ішингер про можливу загрозу для НАТО від перемир'я в Україні?
За його словами, поки тривають бойові дії, російська армія зазнає значних втрат – тисячі солдатів щотижня. Якщо ж в Україні настане режим тиші, Кремль отримає можливість без перешкод відновлювати та нарощувати військовий потенціал.
Доки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика,
– сказав Ішингер.
Водночас він підкреслив, що головною метою залишається припинення загибелі людей. Але, на думку голови Мюнхенської конференції, просте припинення вогню без реальних обмежень на військове розгортання Росії у західних округах не зробить Європу безпечнішою.
"Те, як закінчиться війна в Україні, – це питання долі для Німеччини та всієї Європи", – наголосив Вольфганг Ішингер.
Він також застеріг що в разі перемир'я, Заходу не варто "розслаблятися і сидіти склавши руки".
Чи дійсно зараз ідеться про підготовку до повного перемир'я між Україною та Росією?
Напередодні тристоронніх переговорів у Абу-Дабі у мережі ширилися повідомлення про нібито підготовку Україною та Росією "повного перемир'я". Центр протидії дезінформації РНБО спростував ці фейкові повідомлення.
Там наголосили, що така інформація не відповідає змісту офіційного комюніке та вирвана з контексту. У заяві делегацій не міститься жодної інформації про намір оголосити повне перемир'я.
Водночас Володимир Зеленський розповів, що США вдруге запропонували енергетичне перемир'я на переговорах в Абу-Дабі. За словами президента, Україна ж одразу погодилася на цю пропозицію, а Росія – поки нічого не відповіла.