Канцлер Австрії закликав Європу відновити діалог з Путіним

У ЗМІ з'явилась інформація про те, що президент Європейської Ради Антоніу Кошта намагався відновити діалог з Кремлем. Канцлер Австрії Крістіан Штокер підтримав цю ініціативу.

На його думку, ЄС повинен скористатися "імпульсом" навколо мирних переговорів в Україні. Про це повідомляє Financial Times.

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Що сказав канцлер Австрії?

Крістіан Штокер вважає, що після закінчення війни в Ірані, яка протягом декількох місяців відволікала президента США та його команду від війни в Україні, фокус адміністрації зміститься на російсько-українську війну. Політик розповів, що дуже підтримує ініціативу президента Європейської Ради та закликав своїх колег-лідерів ЄС погодитись з нею.

Я повністю згоден з цим (спробою Антоніу Кошти – 24 Канал). Війни закінчуються не зброєю, а успішною дипломатією. І щоб дипломатія була успішною, вам потрібні розмови, вам потрібні переговори, і ці канали повинні бути відкриті в першу чергу,

– заявив Крістіан Штокер.

Після того, як перемовний процес, ініційований Дональдом Трампом, зайшов у глухий кут, європейські столиці обговорюють способи відновити переговори. Але багато лідерів скептично ставляться до цього і стверджують, що ЄС натомість повинен збільшити підтримку України та змусити Путіна піти на припинення війни.

Канцлер відмовився коментувати, кого Європа може призначити на роль перемовника, але сказав, що лідери ЄС повинні брати участь у серйозних розмовах з Путіним. Він вважає, що це важливіше ніж те, про що вони будуть говорити. Штокер також заявив, нібито, між європейськими лідерами існує консенсус з питання допомоги Україні.

Але є одна позиція, де ми завжди мали спільну позицію: що ми не підтримуємо Україну, щоб мати можливість вести нескінченну війну. Результатом має бути... справедливий і міцний мир,

– вважає політик.

Якими є наміри ЄС щодо перемовин?

У четвер, 25 червня, відбудеться саміт лідерів ЄС під головуванням Антоніу Кошти у Брюсселі, де буде обговорюватися Україна. Володимир Зеленський, який виступить на саміті, схвалив концепцію Європи відкрити канали для Кремля. Проте дипломати ЄС очікують зміни позиції від лідерів, які скептично ставляться до перемовин. Особливо лідери північних та східних країн Європи. Один високопоставлений дипломат, який брав участь у підготовці до саміту, назвав зусилля Кошти маренням, пише Financial Times.

В якості аргументу, політики, які виступають проти перемовин з країною-агресоркою, вказують на бажання Кремля продовжувати війну, попри очевидні негаразди на фронті. Москва заявляє, що залишається відкритою для переговорів, маючи на увазі, виконання Києвом вимог Путіна.

Австрійський канцлер вважає, що російський диктатор повинен зробити перший крок у припиненні вогню.

Путін повинен чітко бачити, що в його інтересах почати переговори. Що він досягне більше за столом переговорів, ніж на полі бою,

– сказав Крістіан Штокер.

Проте російське керівництво не збирається дослуховуватись до слів австрійського політика. Радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков на державному телебаченню розповідає, що нібито Росія все ще має перевагу на передовій. Він спростовує всі європейські заяви щодо перехоплення ініціативи на полі бою Україною.

Що відомо про можливі перемовини?

Нещодавно західні ЗМІ повідомили, що президент Європейської ради Антоніу Кошта намагався встановити непублічний канал комунікації з Кремлем. Його метою було залучити Путіна до обговорення можливих умов припинення війни в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикували спроби Євросоюзу налагодити прямі контакти з Володимиром Путіним. Це загострило розбіжності всередині ЄС і поставило політиків в опозицію до більшої частини блоку, про це пише Politico.