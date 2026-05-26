ЄС не може визначитися: кого Європа направить для переговорів з Росією

Європа досі не обрала представника, який буде вести переговори з Росією щодо війни в Україні. Високопосадовці зазначили, що диктатор Путін взагалі не налаштований на діалог і припинення вогню.

Про це повідомили в Politico.

Чому Європа досі не обрала перемовника?

У виданні зазначили, що високопосадовці країн, близьких до України, виступають проти призначення перемовника та зазначають, що такі дії можуть підірвати санкційний тиск на Росію.

Країни ЄС глибоко розділені щодо того, чи буде призначення перемовника гарною ідеєю,

– заявили в Politico.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа має бути дуже обережною в переговорах з Москвою. Він наголосив, що Україна не має сприймати ЄС, як "можливий тиск для майбутніх компромісів від Києва".

Міністри закордонних справ Естонії та Литви погодилися з думкою Сікорського та попередили про "потенційну пастку" під Путіна.

Також президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив свою зацікавленість у посаді перемовника з Росією. Він заявив, що погодиться лише через прохання лідерів ЄС.

Хто може стати перемовником від Європи?

Європа шукає спеціального посланника для мирних переговорів з Росією, оскільки США зосереджені на Близькому Сході.

Серед можливих кандидатів розглядаються Кая Каллас, Ангела Меркель, Александр Стубб та Маріо Драгі, але кожен з них має свої недоліки та проблеми.

Троє дипломатів ЄС наголосили, що сильна антиросійська позиція Каллас, ймовірно, одразу викличе критику з боку Кремля. За словами одного з дипломатів, Кая Каллас вже "виключила себе із цієї справи".