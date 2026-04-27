Перший візит монарха з 2007 року: король Чарльз прибув у США та зустрівся з Трампом

У понеділок, 27 квітня, король Чарльз III та королева Камілла прибули до США. Цей візит британського монарха став першим із 2007 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Що відомо про візит короля?

Король Великої Британії Чарльз III разом із королевою Каміллою прибули на авіабазу Ендрюс неподалік Вашингтона.

Як зазначають журналісти, напередодні офіційної зустрічі біля Білого дому вже розмістили британські прапори.

Згодом у ЗМІ також з'явилися відео зустрічі короля з президентом США.

Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп планують прийняти монархів на приватному чаюванні, а також провести для них екскурсію до оновленої пасіки Білого дому, що розташована на південній галявині резиденції.

Перша леді Меланія Трамп особисто керувала всіма приготуваннями до державного візиту, який має вшанувати тривалі та особливі відносини між Сполученими Штатами та Великою Британією,

– повідомила журналістам прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Втім, зазначають у The Guardian, чотириденний візит, приурочений до 250-річчя незалежності США, розпочинається на тлі дипломатичного напруження через війну Трампа з Іраном, а також після стрілянини, яка сталася під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

За словами посадовців, ймовірними цілями нападника були сам президент США та члени його адміністрації. Після цього інциденту заходи безпеки перед прибуттям короля терміново посилили та переглянули.

У Букінгемському палаці заявили, що після консультацій з американською владою візит вирішили не скасовувати.

Під час візиту Чарльз виступить на державній вечері у Східній залі Білого дому, а також із рідкісним зверненням до Конгресу США. Деякі оглядачі припускають, що він торкнеться теми культури та цивілізацій – як тонкого нагадування про те, що навіть такі противники, як Іран, мають власну давню цивілізаційну спадщину.

Після Вашингтона король вирушить до Нью-Йорка, де відвідає меморіал 11 вересня разом із мером міста та політиком Зораном Мамдані, а завершить поїздку у Вірджинії, де зустрінеться з природоохоронними організаціями.

Про яку стрілянину в США йдеться?

Стрілянина сталася під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у готелі Washington Hilton. Озброєний чоловік відкрив вогонь просто під час заходу, де були присутні президент США Дональд Трамп, перша леді Меланія Трамп, віцепрезидент, члени уряду та понад 2,5 тисячі гостей.

Підозрюваним виявився 31-річний Коул Аллен з міста Торранс, штат Каліфорнія. У соцмережах чоловік різко відгукувався про адміністрацію Трампа – мовляв, та перейшла межу. І підтримував Україну, зокрема зборами.

Наразі підозрюваному вже висунули звинувачення за двома пунктами: використання вогнепальної зброї під час насильницького злочину та напад на федерального офіцера з використанням небезпечної зброї.