Мадяр відмовився від охорони і готує переїзд уряду: що зміниться після виборів в Угорщині

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, який переміг на парламентських виборах, заявив про відмову від особистої охорони. Крім того, він анонсував перенесення офісу прем'єра з будівлі, де працював Віктор Орбан, ближче до парламенту.

Про це переможець виборів та очікуваний новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Що планує змінити Мадяр?

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який здобув перемогу на парламентських виборах і, ймовірно, очолить уряд, заявив про відмову від особистої поліцейської охорони. Він подякував голові Національної поліції за пропозицію, однак наголосив, що не вважає за необхідне користуватися охороною – ні цілодобово, ні в будь-якому іншому форматі. За його словами, він "досі не мав причин боятися" і планує працювати так, щоб не виникало таких підстав і надалі.

Окрім цього, Мадяр анонсував зміну розташування урядового офісу. Замість Кармелітського палацу в Будайській фортеці, де працював уряд Віктора Орбана, нова адміністрація планує переїхати до однієї з будівель поблизу парламенту.

За інформацією ЗМІ, однією з причин такого рішення можуть бути підозри щодо можливого прослуховування у попередній урядовій резиденції.

Важливо! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, що перемога Петера Мадяра може змінити політичні відносини між Європою та Україною. Як зазначив експерт Мадяр натякає на залежність від російської нафти й газу, проте не може відмовитися від співпраці з ЄС через необхідність отримання кредиту в 35 мільярдів євро.

