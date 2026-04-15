Коли Петер Мадяр офіційно очолить уряд Угорщини: вже відома дата

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах провів зустріч із президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Угорські очільники обговорили швидкий перехід влади, а також дати, коли Мадяр зможе очолити уряд країни.

Про це пише BBC News Україна.

Коли Мадяр офіційно стане прем'єром Угорщини?

За словами Петера Мадяра, офіційні результати виборів оголосять 4 травня, а перше засідання нового парламенту може відбутися вже 6 або 7 травня.

Президент повідомив мені, що на першому засіданні нового парламенту він запропонує мені обійняти посаду прем'єр-міністра і сформувати уряд – як лідеру партії, що отримала найбільшу кількість голосів,

– заявив Мадяр.

Політик також зазначив, що президент пообіцяв сприяти прискоренню процесу.

"Президент погодився зробити все від нього залежне, щоб прискорити процес скликання першого засідання нової Національної асамблеї", – розповів лідер "Тиси".

Водночас Мадяр додав, що закликав Шуйока піти у відставку.

Я ще раз сказав йому, що, на мою думку і на думку угорського народу, він недостойний уособлювати єдність угорської нації й нездатний забезпечити дотримання закону,

– зазначив майбутній угорський прем'єр.

Що Мадяр заявив про угорські державні ЗМІ?

Після перемоги політик різко розкритикував угорські державні медіа та заявив про намір змінити їхню роботу. За його словами, значна частина ЗМІ перебуває під впливом союзників Віктора Орбана.

"Кожен угорець заслуговує на те, щоб суспільні ЗМІ говорили правду", – наголосив Мадяр.

Політик додав, що не прагне помсти, попри тривалі інформаційні атаки проти нього та його родини. Проте він відкрито заявив про намір призупинити новинне висвітлення державних ЗМІ.

До речі, радник Офісу Президента Михайло Подоляк озвучив в етері 24 Каналу думку, що Європа виграла від результатів виборів в Угорщині. За словами експерта, Угорщина та Євросоюз можуть швидко прийти до консенсусу, й усі питання будуть розв'язан, що дуже добре, зокрема, і для України.

