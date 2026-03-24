Вийшов з партії Орбана: політолог розповів, яка насправді позиція Мадяра щодо України

Головним опонентом Віктора Орбана та його партії "Фідес" на виборах в Угорщині буде Петер Мадяр, що очолює партію "Тиса". Попри те, що він має опозиційні погляди та виступає проти чинної влади, Мадяр є вихідцем з партії Орбана та не є проукраїнським чи проєвропейським політиком.

Політолог та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, яких саме політичних поглядів дотримується Петер Мадяр. Він припустив, чи зможе змінитися його позиція під впливом зовнішніх обставин.

Чи висловлював підтримку Україні Мадяр?

Буряченко зазначив, що до Петера Мадяра є питання, тому що раніше він, імовірно, розділяв політичні пріоритети чинного прем'єр-міністра Угорщини. Ба більше, його дружина обіймала посаду міністра у кабінеті Орбана. Також багато людей з сьогоднішнього оточення Мадяра мають схожі політичні погляди з Віктором Орбаном.

Не варто сподіватися на те, що це політик з радикально протилежними до Орбана поглядами. Тому для того, щоб наше суспільство потім не розчаровувалися в Мадярі, навіть якщо він виграє вибори, не потрібно ним зачаровуватись,

– підкреслив політолог.

В публічному просторі Мадяр ніколи особливо не підтримував Україну. Він говорив про те, що, мовляв, погано, що Росія напала на Україну, називав Росію "державою-агресором" і навіть одного разу приїжджав до Києва.

Варто знати. Петер Мадяр у липні 2024 року відвідав Україну. У Києві він вшанував пам'ять полеглих захисників біля стіни пам’яті на мурах Михайлівського золотоверхого монастиря. Також він приїхав до "Охматдиту", який раніше постраждав від обстрілу росіян, та привіз гуманітарну допомогу. Також він засудив Віктора Орбана, який напередодні літав до Москви, щоб зустрітися з Володимиром Путіним.

"Здається єдина відмінність Орбана від Мадяра, окрім того, що у них різний вік, у тому, що Орбан глибоко працює з Володимиром Путіним, з Росією і залежний від неї. Імовірно, в Москві мається великий компромат на нього. І він дуже розраховує на продовження енергетичного корупційного потоку через Угорщину завдяки близьким зв'язкам з росіянами. У Мадяра ж наразі таких тісних зв'язків з Путіним немає", – пояснив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.

Однак, якщо Мадяр виграє вибори, то не можна стверджувати стовідсотково, що він відмовиться від російського транзиту. Такі ризики існують. І якщо Мадяр не транслюватиме єдину позицію з Урсулою фон дер Ляєн і з центристською частиною Європи, то він буде все одно дрейфувати у бік Кремля.

До того ж в Москві, як відзначив політолог, вміють вмотивовувати будь-якого угорського політика величезними сумами грошей, які він потім зможе використовувати для своєї політичної діяльності.

Тому якщо Мадяр виграє вибори, то для України це дасть певний шанс на перезавантаження взаємовідносин з Угорщиною і на початок потепління взаємовідносин між нашими країнами,

– припустив Олексій Буряченко.

Однак, додав він, це не знімає усі ризики, що Петер Мадяр з часом не стане так само залежним від росіян, як сьогодні Орбан.

Які заяви робив Петер Мадяр?