Після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині, Петер Сіярто одразу почав приховувати сліди своєї діяльності на посаді міністра закордонних справ. Проте це навряд чи допоможе йому, якщо почнеться розслідування його діяльності.

Відомо, що Петер Сіярто у будівлі Міністерства закордонних справ Угорщини знищував документи. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, чи вдасться Петеру Сіярто замісти сліди своєї співпраці з росіянами.

Що приховував Сіярто?

Томпа зазначив, що першим про дії Сіярто повідомив на пресконференції переможець виборів Петер Мадяр, який очолює партію "Тиса". За його словами, міністр закрився зі своїми співробітниками у кабінеті та знищував документи щодо того, як він ухвалював рішення про скасування санкцій з певних росіян.

"Я порадив би Сіярто пройти до пам'ятника Тарасові Шевченкові у Будапешті, взяти "Кобзаря" і загадати його слова: "і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь". У Сіярто одна біда – він чуже вчив, точніше те, що йому диктували з Кремля", – підкреслив голова угорської громади Києва та Київської області.

Варто знати. Віктора Орбана чекають на неформальній зустрічі глав держав та урядів ЄС, яка відбудеться 23 – 24 квітня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що "уряд відповідної держави-члена терміново повинен надати пояснення" щодо співпраці з Росією. Йдеться про виток записів та інформації про російсько-угорські переговори. Вона зазначила, що існує "тривожна можливість того, що уряд держави-члена" змовився з Росією.

Томпа вважає, що угорському політику не вдасться замісти сліди своєї діяльності. За словами Петера Мадяра, у МЗС Угорщини за часів Орбана роками працювали російські хакери. Тому незабаром будуть отримані відповіді на всі важливі питання.

Сіярто був правою рукою Москви. До того ж він людина, яка дуже далека від дипломатії,

– зауважив Тібор Томпа.

Голова угорської громади Києва та Київської області додав, що Сіярто був захисником Росії, тому дуже добре, що він опинився на смітнику історії.

