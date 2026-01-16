Україна має піти на болючі поступки для миру, – президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна доклала багато зусиль для створення прийнятної мирної угоди, і готова погодитися на болючі поступки задля закінчення війни.

Таку інформацію він повідомив під час пресконференції у рамках його візиту до Києва у п'ятницю, 16 січня, пише 24 Канал.

Що сказав Петр Павел про поступки?

Чеський президент переконаний, що українська сторона зробила дуже багато для того, що мирна угода була прийнятною, і готова йти на поступки за умови, якщо це допоможе завершити війну.

Я вважаю, що там є і низка болючих поступок, які Україна має зробити й готова це зробити, за умови, що це призведе до миру,

– заявив Петр Павел.

На його думку, Європа має докласти максимальних зусиль для того, щоб проведена робота над угодою не була марною, бо Росія відкидатиме всі домовленості, поки не відчує достатнього тиску.

На якому етапі створення угоди?