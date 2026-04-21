Peace deal "по-американськи": Трамп своїми соцмережами зірвав підписання угоди між США та Іраном

Президент США міг ускладнити перемовний процес з Іраном своїми різкими заявами в соцмережах. Доля мирної угоди залишається під питанням.

Про деталі переговорів повідомляє CNN.

Що відомо про хід перемовин?

Обидві сторони демонстрували свою готовність припинити бойові дії. Проте ситуація різко змінилася після того, як президент США почав публічно розповідати про деталі переговорів, заявляючи, що Іран нібито погодився на ці умови. Тегеран відкинув ці заяви та сказав, що ще багато питань є неузгодженими. Потім іранські представники заявили, що не готуються до нового раунду переговорів. Вони сприйняли дії американського президента як спробу тиску.

CNN повідомляє, що всередині адміністрації розуміють, що активність Трампа в медіа могла зашкодити перемовинам. Вони визнають, що це дуже чутлива тема, яка ускладнюється глибокою недовірою іранців до США.

Проте Трамп та віддані йому люди не перестають робити гучних заяв.

Сполучені Штати ніколи не були ближче до угоди з Іраном, на відміну від жахливої угоди, укладеної адміністрацією Обами, завдяки переговорним здібностям президента Трампа. Будь-хто, хто не може бачити тактику президента Трампа грати в довгу гру, або дурний, або свідомо неосвічений,

– заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Які питання викликають найбільші суперечки в сторін?

Учасники перемовин продовжують обговорювати умови угоди, проте між ними немає консенсусу з приводу головних питань, таких як ядерна програма Ірану та можливе зняття санкцій.

Іранська влада заявляє, що не прийме американські ультиматуми та не віддасть свої запаси збагаченого урану ні Вашингтону, ні іншій третій стороні. Зі своєї сторони Дональд Трамп висловив упевненість у перемозі над Іраном, заявивши, що американська армія перемагає ісламську республіку, яка, за словами американського президента, втратила свій флот та протиракетне обладнання.

Зверніть увагу! Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу пояснив, що Сполучені Штати шукають спосіб вийти з конфлікту без відвертої поразки. Дональд Трамп хоче завершити цю війну, але просто оголосити про вихід не може, бо йому потрібен результат, який можна буде подати як перемогу. У Вашингтоні таку перемогу бачать у тому, щоб забрати в Ірану збагачений уран і зменшити його можливості рухатися до ядерної зброї.

CNN зазначає, що ще однією проблемою є розбіжності всередині самого Ірану між переговорною групою Ірану на чолі зі спікером парламенту Мохаммадом Галібафом і міністром закордонних справ Аббасом Арагчі та Корпусом вартових ісламської революції Ірану, що викликає нерозуміння, хто в кінцевому підсумку може підписати угоду.

Сторони продовжують обговорювати умови, включно з обмеженням ядерної програми та можливим зняттям санкцій. Однак ключові розбіжності зберігаються, а подальший розвиток переговорів залишається невизначеним.

Доля двотижневого припинення вогню, яке скоро закінчиться, невідома. На запитання журналістів, чи готовий він відновити вогонь, Трамп давав відповіді, які суперечать одна одній.

