"Сигнал для США": російського генерала підірвали за 16 кілометрів від Кремля

У Москві вбили 56-річного генерал-майора російської армії Фаніля Сарварова. Росія не виключає причетності України до інциденту, проте наразі жодна сторона не взяла на себе відповідальність за цю ситуацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. Журналісти припускають, що вбивство російського генерала є сигналом для Вашингтона.

Дивіться також Військовий розкрив, на що росіяни прирікають своїх солдатів останнім часом

Чим важливий підрив Сарварова?

За даними видання, вибух стався біля входу до будинку генерала, менш ніж за 16 кілометрів від Кремля. Цей інцидент завдав серйозного удару по іміджу Москви та поставив під сумнів ефективність російських сил безпеки.

Сарваров був впливовою фігурою – очолював управління оперативної підготовки Генерального штабу та відповідав за підготовку військ до майбутнього розгортання. Раніше він служив у Чечні та Сирії,

– ідеться у публікації.

Журналісти нагадують, що це далеко не перший подібний випадок зі смертями високопоставлених російських військових з моменту початку повномасштабної війни. Навели щонайменше три зафіксованих випадки.

Україна, як зазначається, рік тому взяла на себе відповідальність за ліквідацію генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, якого Київ звинувачував у наказах застосовувати хімічну зброю проти українських військових.

У квітні у Балашисі поблизу Москви вибухнув автомобіль генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, він загинув. Був ще один підрив авто в Сибіру призвів до загибелі командира, якого підозрювали у воєнних злочинах.

Sky News пише, що незрозуміло, чому саме Сарваров став мішенню, проте інцидент називають символічним, оскільки стався незадовго після переговорів представників США та Росії у Маямі за участю Дмитрієва.

Сарваров просто мав високий статус та вразливість, а Україна таким чином намагалася продемонструвати слабкі місця російської системи безпеки й підірвати позиції Кремля під час подальших мирних переговорів.

Кремль намагається переконати Білий дім у неминучості своєї перемоги та марності подальшої підтримки України. Натомість Київ прагне довести, що здатний чинити опір, зокрема атакуючи високопоставлених військових.

Що цьому передувало?