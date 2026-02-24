Путін анонсував "підрив" "Турецького потоку": це начебто спинить мирні переговори

Володимир Путін заявив, що у Росії зросла кількість терактів. Переважна більшість з них, за словами диктатора, це справа рук українських спецслужб.

Путін наголосив, що супротивники Росії готують новий теракт на дні Чорного моря. Ця заява очільника Кремля пролунала на засіданні колегії ФСБ.

Що сказав Путін про можливий теракт у Чорному морі?

За словами диктатора, є інформація про можливі спроби підриву газопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік". У такий спосіб вороги Росії нібито хочуть зірвати мирні переговори.

Довідка: "Турецький потік" та "Блакитний потік" – це міжнародні газопроводи, якими російський газ транспортується до Туреччини та країн Європи в обхід України.

Ніяк заспокоїтися не можуть. Не знають, що зробити, щоб зруйнувати мирний процес зі спробами урегулювання дипломатичними засобами. Усе роблять, аби зробити якусь провокацію і зламати усе, що досягнуто,

– жалівся Путін.

Він також зазначив, що у противника не вдається завдати Росії стратегічної поразки, тому він робить ставку на індивідуальний та масовий терор.

"Противники дуже хочуть завдати Росії поразки, шукають будь-який спосіб, "самі себе доведуть до крайньої межі, потім пошкодують", – пригрозив диктатор.

Варто зазначити, що промова Путіна про зростання терактів у Росії пролунала на тлі вибуху автомобіля патрульної поліції у Москві біля Савелівського вокзалу. Загинув 34-річний старший лейтенант Денис Братущенко, ще двоє поліцейських отримали травми. Також, ймовірно, загинув сам підривник. За словами Путіна, його завербували через телеграм.

