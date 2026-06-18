Просто посміхнувся: Трамп проігнорував запитання журналістів про підтримку України

Президент США Дональд Трамп не відповів на запитання про подальшу допомогу Україні, що спричинило нові запитання стосовно позиції Вашингтона.

Про це повідомляє Clash Report.

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Як відреагував Трамп за запитання?

Інцидент стався у Версалі, де Дональд Трамп перебував із візитом та мав закриту вечерю з президентом Франції Еммануелем Макроном. На відео, яке поширили у мережі видно, як журналіст звертається до американського лідера.

Репортер запитав у нього про подальшу підтримку України з боку США. Утім, Дональд Трамп не відреагував на це запитання та не став давати жодних коментарів. Натомість президент США просто посміхнувся у бік камер.

Після цього Дональд Трамп разом із французьким президентом та першою леді країни Бріджит Макрон попрямував до будівлі палацу. Останні своєю чергою також ніяк не прокоментували ситуацію та запитання журналіста.

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Що цьому передувало?

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів координаційну розмову з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном. Сторони обговорили підсумки саміту G7 та подальші кроки для посилення України і наближення миру.

До цього американський лідер під час пресконференції після саміту G7 заявив, що і російський, і українські президенти нібито прагнуть певного рішення стосовно закінчення війни, однак поки не розуміють, як його досягти.