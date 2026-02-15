Після Мюнхена Рубіо навідається до проросійських Орбана і Фіцо: про що буде розмова

Держсекретар США Марко Рубіо вже 15 лютого планує здійснити дводенний дипломатичний візит до Угорщини та Словаччини. Йдеться про переговори щодо зміцнення відносин з країнами.

Відповідну заяву Рубіо зробив 12 лютого перед відльотом до Європи. Про таке пише інформаційна агенція Reuters.

Про що Рубіо говоритиме з Орбаном та Фіцо?

Серед основних тем зустрічей планується обговорення купівлі нафти й газу в Росії. Варто зауважити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а також словацький прем'єр Роберт Фіцо попри конфлікти з іншими членами Євросоюзу, зберігають теплі взаємини з американським президентом Дональдом Трампом.

Це країни, які мають дуже міцні (відносини, – 24 Канал) з нами, дуже співпрацюють зі Сполученими Штатами, тісно працююють з нами, і це хороша нагода відвідати їх, а також дві країни, в яких я ніколи не був,

– висловився Рубіо.

При цьому, і Роберт Фіцо, і Віктор Орбан неодноразово вступали в конфлікти з інституціями ЄС через звинувачення у відступі від демократичних стандартів, верховенства права та незалежності судів.

Вони також підтримують тісні зв'язки з Москвою, неодноразово критикували та іноді блокували або затримували впровадження європейських санкцій проти Росії, а також виступали проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

У межах свого дипломатичного візиту держсекретар США обговорюватиме енергетичне співробітництво та двосторонні відносини, зокрема зобов'язання в межах НАТО.

Необхідно уточнити, що зустріч з проросійським Робертом Фіцо запланована на 15 лютого, а до Угорщини дял переговорів з Віктором Орбаном Рубіо прибуде 16 лютого.

Цікаво! Колумніст Bloomberg Марк Чемпіон зазначив, що попри пом'якшений тон виступу Рубіо на полях Мюнхенської безпекової конференції, суть його промови, практично не відрізнялася від попередніх меседжів Вашингтона. Так, у США Європу продовжують сприймати як слабку ланку, якій пропонують перебудувати трансатлантичний союз під політичну логіку руху MAGA.

