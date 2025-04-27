Пісторіус закликав Україну не погоджуватися з мирним планом Трампа

Нещодавно ЗМІ оприлюднили мирні пропозиції США щодо завершення війни в України. Відповідо до них, Росія зберігає контроль над усіма окупованими територіями, а Київ має назавжди забути про вступ у НАТО. Цей американський план викликав критику міністра оборони Німеччини.

В ефірі німецького суспільного мовника ARD очільник німецького міноборони Борис Пісторіус закликав Україну не приймати останню пропозицію Дональда Трампа щодо миру, назвавши її фактично "капітуляцією", передає 24 Канал із посиланням на The Sky News.

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Пісторіус критикує мирний план Трампа

Пісторіус заявив, що, хоча Україна й розуміє, що, можливо, доведеться відмовитися від частини територій, вона "не повинна заходити так далеко, як це передбачає остання пропозиція американського президента".

Україна самостійно могла би отримати те, що зараз включено в цю пропозицію, ще рік тому шляхом капітуляції,

– наголосив міністр.

На його думку, ця пропозиція не несе жодної вигоди для України. Можливі територіальні поступки слід розглядати у зв'язку із гарантіями безпеки, зазначив Пісторіус. Адже, за його словами, минуле показало, що обіцянки Росії нічого не варті.

За даними ЗМІ, "остаточна пропозиція" Трампа включає визнання США Криму як частини Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, захопленими з 2022 року. Крім того, пропозиція забороняє Україні вступ до НАТО та передбачає скасування санкцій, накладених на Росію з 2014 року.