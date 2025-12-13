Побачимо, що станеться, – Трамп очікує мирну угоду для України
- Дональд Трамп заявив, що триває робота над оцінкою можливості укладення мирної угоди між Росією та Україною.
- Американський президент відмовився коментувати деталі щодо створення буферної зони та питання територій.
Невдовзі стане відомо, чи вдасться найближчим часом укласти мирну угоду між Росією та Україною. Це досить складна ситуація, проте багато людей прагне припинення війни.
Відповідну заяву зробив американський президент Дональд Трамп, відповідаючи журналістам у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Дивіться також На Путіна чинять шалений тиск: британський морпіх відповів, навіщо Росії мирна угода
Що заявив Трамп про мирну угоду?
У Дональда Трампа поцікавилися стосовно України, зокрема, мирної угоди, яку щодо неї просуває американська сторона. За словами президента США наразі триває робота для оцінки можливості її укладення.
Побачимо, що станеться. Ми працюємо над тим, аби побачити, чи зможемо зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося,
– сказав він.
Водночас журналісти попросили американського президента пояснити конкретні пункти, зокрема, щодо створення буферної зони та питання територій, проте він відмовився наразі коментувати деталі.
"Це дуже складна ситуація, але це могло б спрацювати, і багато людей хочуть побачити, як це спрацює, подивитися на це. Все, що я хочу зробити – зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця", – додав Дональд Трамп.
Які заяви зробив раніше?
Нещодавно Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати братимуть участь у гарантіях безпеки для України у рамках майбутньої мирної угоди, і знову розкритикував президента Володимира Зеленського.
За даними WSJ, раніше він провів телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії, під час якої він закликав їх тиснути на президента України, аби він, зрештою, погодився на умови плану.
До цього речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомляла, що Дональд Трамп надзвичайно розчарований "обома сторонами цього конфлікту", і що він втомився від зустрічей, які проводяться лише заради зустрічей.