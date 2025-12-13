Побачимо, що станеться, – Трамп очікує мирну угоду для України

Невдовзі стане відомо, чи вдасться найближчим часом укласти мирну угоду між Росією та Україною. Це досить складна ситуація, проте багато людей прагне припинення війни.

Відповідну заяву зробив американський президент Дональд Трамп, відповідаючи журналістам у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що заявив Трамп про мирну угоду?

У Дональда Трампа поцікавилися стосовно України, зокрема, мирної угоди, яку щодо неї просуває американська сторона. За словами президента США наразі триває робота для оцінки можливості її укладення.

Побачимо, що станеться. Ми працюємо над тим, аби побачити, чи зможемо зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося,

– сказав він.

Водночас журналісти попросили американського президента пояснити конкретні пункти, зокрема, щодо створення буферної зони та питання територій, проте він відмовився наразі коментувати деталі.

"Це дуже складна ситуація, але це могло б спрацювати, і багато людей хочуть побачити, як це спрацює, подивитися на це. Все, що я хочу зробити – зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця", – додав Дональд Трамп.

Які заяви зробив раніше?