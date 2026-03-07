Куба на межі краху, там незабаром відбудуться великі зміни, – Трамп

Дональд Трамп знову заговорив про Кубу. Він заявив, що країна перебуває на межі краху.

За його словами, там відбудуться великі зміни. Про це сказав Трамп на саміті "Щит Америки".

Що сказав Трамп про Кубу?

Трамп пообіцяв очікувати на великі зміни на Кубі уже незабаром.

Ми також з нетерпінням чекаємо на великі зміни, які незабаром відбудуться на Кубі. Куба перебуває в глухому куті. Вони справді в самому кінці шляху,

– сказав Трамп.

Він наголосив, що Куба не має ані грошей, ані нафти.

А ще там "погана філософія" і "поганий режим", який був таким протягом тривалого часу.

До слова, засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко зазначив 24 Каналу, що, дійсно, наступною після Ірану може стати Куба. Він назвав її чутливий регіон. До того ж після втрати партнерства з Венесуелою ця країна стала ізольованою.

Що відбувається навколо Куби?