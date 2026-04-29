Після розпаду Радянського Союзу у Росії були різні фази розвитку. Спершу росіяни не розуміли, що буде відбуватись далі, але згодом побачили, як економіка країни пішла вгору.

Очевидно, що населення було задоволене своїм президентом, але насправді він не доклав до цього зусиль. Про це 24 Каналу розповів шведський журналіст, письменник Калле Кнійвіля, зауваживши, що водночас з покращенням рівня життя на росіян очікували й негативні зміни.

Що відбувалось на початку президентства Путіна?

За словами шведського журналіста, на початку 2000-х років росіянам хотілось порядку. Адже тоді в країні вирував хаос і економічний, і політичний. Радянський Союз розпався і Кремлю потрібно було "повернути сильну державу".

Саме це обіцяв зробити російський диктатор. Частково він справді це зробив, але не в такий спосіб, як усі хотіли, адже Росія перетворилась на авторитарну державу.

Також Путін обіцяв, що економіка стане кращою і люди будуть краще жити. Спершу йому це теж вдалось, але це була не лише його заслуга – тоді ціна на нафту була дуже низькою,

– наголосив він.

Зауважте! На початку 2000-х років Росія активно продавала сировину, що призвело до покращення економічної ситуації. В цей час, зокрема, почалось стрімке зростання доходів росіян.

Тобто перші 10 років від 2000-х років економічний розвиток Росії був швидкий. Багатьом росіянам це подобалось. Одночасно з цим демократію і свободу слова знищували, а люди в країні-агресорці думали, що це, мабуть, не так важливо, бо вони тепер краще живуть.

Чому зараз росіяни не задоволені політикою Путіна?

Всесвітньо російський центр вивчення суспільної думки повідомив, що 24,1% росіян не довіряють Володимиру Путіну, а 23,3% не схвалюють його роботу на посаді президента.

Нещодавно Путін вперше публічно визнав обмеження мобільного інтернету в Росії. очевидно, що росіяни цим невдоволені, адже не можуть безперешкодно оплатити транспорт чи розраховуватись картою з телефону.

Тим часом в Інституті вивчення війни зауважили, що тепер і пропагандисти починають критикувати російську владу. Зокрема, ультранаціоналістичний канал "Царьград" звинуватив керівництво Краснодарського краю у фальсифікації звітів для Москви щодо атак БпЛА.