На полі бою в Україні з'явився несподіваний "учасник": CNN з'ясувало, на чиєму він боці

На фронті в Україні з'явився новий "гравець". Він може бути як вигідним, так і небезпечним для обох сторін протистояння.

Останнім часом погодні умови почали відігрівати вагому роль у боях на Сході та Півдні. Тумани обмежують використання дронів як росіянами, так і українцями, і водночас відкривають для них нові можливості, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Як погода впливає на перебіг бойових дій в Україні?

Так, як повідомляє DeepState, 14 листопада російські війська скористалися низькою видимістю, щоб спорудити понтон через річку Вовча на півдні України. Їм вдалося переправити щонайменше 10 транспортних засобів, які розосередилися в селі Дачне на Дніпропетровщині.

Погода також допомогла загарбникам у Запорізькій області, де українські війська були вимушені відступити біля кількох населених пунктів.

Туман ускладнив роботу операторам дронів і у Покровську, додавши у бойові дії елемент несподіванки.

За словами військового аналітика Девіда Акса, останніми днями туман допоміг українському штурмовому полку проводити рейди в частинах Покровська, де перебувають російські війська, "миттєво перетинаючи залізничні колії, які розділяють місто". Тим часом, окупанти теж користуються погодними умовами, щоб просочуватися в українську оборону.

За словами Ака, погана погода і обмежена робота безпілотників можуть бути вигідні обом сторонам. Росіяни отримують сприятливі умови для того, аби розвідкою та просуванням поступово здобувати контроль над новими територіями. Українці ж отримали більше можливостей для здійснення рейдів у захопленні росіянами райони та порятунку оточених підрозділів.

