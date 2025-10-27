8-й термін з 1982 року: у Камеруні обрали президентом 92-річного Поля Бію

92-річного президента Камеруну Поля Бію переобрано на 8 термін. Він очолює країну ще з 1982 року.

Тим часом у країні спалахнули смертоносні протести. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN та Clash Report.

Яка ситуація у Камеруні після перемоги на виборах Поля Бії?

Після виборів Бія може залишитися на посаді майже до своїх 100 років.

У 2008 році він скасував обмеження президентських термінів, перемігши тоді з відривом.

Цього разу його найсильнішим конкурентом став Ісса Чірома Бакарі, колишній речник уряду та міністр зайнятості наприкінці 70-х років. У 2025 році він відокремився від Бії та розпочав свою кампанію, яка зібрала велику підтримку коаліції опозиційних партій та громадських груп.

На тлі результатів нових виборів у країні спалахнули протести. Людей розстрілюють просто на вулиці.

Протести у Камеруні: дивіться відео

Так, у неділю, 26 жовтня, поліція відкрила вогонь по протестувальниках, які вимагали перерахунку голосів на президентських виборах. Загинуло 4 особи, ще понад 100 прихильників опозиції, активістів та лідерів протестів заарештували.

Що відомо про Бію та його правління?