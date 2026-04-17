Позиція щодо Росії неоднозначна: чого чекати від Мадяра Україні

Перемога Петера Мадяра на виборах в Угорщині означає нову політичну епоху у стосунках між Європою та Україною. Однак новий прем’єр не поспішає проявляти проукраїнську позицію – його зави щодо кредиту на 90 мільярдів євро вказують, що він уникає відповідальності.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, що Угорщина залежить від дешевої російської нафти, але й не готова відмовитися від підтримки ЄС.

Чи стане новий уряд Угорщини менш залежним від Росії?

Петер Мадяр натякає, що розблокування кредиту для України – це відповідальність Віктора Орбана. Водночас він умовно пов’язує кредит з відновленням нафтопроводу "Дружба". На думку експерта, це показує його небажання брати на себе складні рішення.

Не варто очікувати, що новий прем’єр буде суперпроєвропейським. Трамп сказав, що Мадяр "класний хлопець" і вони ладнатимуть. Росіяни поки не поспішають висловлюватися, вони підходять до цього прагматично – для Угорщини важливі дешеві нафта і газ,

– сказав Клочок.

Щодо диверсифікації енергопостачання, то очікувати прориву з боку Мадяра не варто. Він, імовірно, не буде відверто проросійським, як Орбан. Але його можна порівняти з прем’єрами Чехії та Словаччини, які є скоріше соціалістами, які не розуміють загроз, які насуваються.

Разом з тим Мадяр не може відмовитися від співпраці з ЄС, бо на кону 35 мільярдів євро кредиту для угорської економіки. Економіка країни потребує цих коштів. Однак ЄС висунув низку умов для їх отримання, які, хоча й видаються серйозними, насправді цілком реальні для виконання.

"Це не лише кредит, але й дотаційні гроші, які не потрібно повертати. Цікаво, що умови про посилення співпраці з ЄС та угода з прокуратурою щодо корупційних справ можуть наблизити Мадяра до Європи й зменшити проблеми для союзу. 28 мільярдів євро розтягнули компанії близькі до Орбана, і це шанс для Мадяра виконати передвиборчу обіцянку про боротьбу з корупцією", – пояснив Клочок.

За словами аналітика, однозначно не можна говорити, що Мадяр не контактуватиме з Росією, але навряд чи представники його уряду телефонуватимуть Сергію Лаврову і зливатимуть інформацію, як їхні попередники.

Зверніть увагу! Після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах, у будівлі МЗС Угорщини Петер Сірято міг знищити документи про співпрацю з росіянами. Про це на пресконференції повідомив Петер Мадяр. За його словами, міністр закрився в кабінеті та разом зі співробітниками знищував документи про зняття санкцій з певних росіян.

