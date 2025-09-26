Через зростання російської військової агресії в Європі та нещодавні атаки на Польщу в країні прагнуть розробити механізм збиття російської авіації над територією України. Для цього готують відповідний законопроєкт.

Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Euractive та польське видання Gazeta Wyborcza.

Як Польща планує протистояти російським дронам та винищувачам?

Наразі Польща готує зміни до законодавства, які дозволять її військовим збивати російські дрони та інші повітряні цілі над територією України без попереднього схвалення з боку НАТО чи ЄС.

Міністерство оборони Польщі ще в червні подало відповідний законопроєкт. Тепер же він має пройти процедуру розгляду у пришвидшеному порядку.

Зауважте! Чинна норма передбачає, що для розгортання польських військових за кордоном потрібне погодження не лише уряду та президента Польщі, а й НАТО, ЄС, а також держави, на території якої вони діятимуть.

Така поправка була ухвалена у лютому 2022 року. Це сталося буквально за день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цей підхід викликав критику, зокрема з боку Комісії з розслідування російського впливу, яка наголошувала, що закон суттєво обмежує можливості Варшави реагувати самостійно, наприклад, на проліт дронів із боку України чи Білорусі.

Натомість нинішня коаліція на чолі з Дональдом Туском пропонує скасувати вищезгадані обмеження й діяти за принципом "спочатку збий, а потім питай". Це дасть польським військовим ширші повноваження для швидкої реакції на загрози.

До слова, новий законопроєкт передбачає повернення права президента, за поданням уряду, самостійно ухвалювати рішення про застосування польських військ у разі збройного конфлікту, контртерористичних операцій, миротворчих місій чи евакуацій.

Як Росія провокує НАТО, атакуючи європейські держави?