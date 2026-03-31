Польща не віддасть батареї ППО Patriot на Близький Схід: чому Варшава відмовила США

США шукають додаткових озброєнь, через те що американо-іранська війна не завершилась так швидко, як очікував президент Трамп. Польща ж аргументує відмову тим, що установка Patriot потрібна їй тут і зараз.

Про розбіжності між союзниками по НАТО повідомляє Rzeczpospolita.

Дивіться також Феноменальна ефективність Patriot: експерт розкрив, у чому секрет ЗСУ

Чому США шукають ракети?

Проблеми американської армії полягають в технологічній непідготовленості до сучасної війни. Після нападу на Іран, ракети PAC-3 від Patriot почали використовуватися в масовому масштабі. За даними британського аналітичного центру RUSI, за перші 16 днів цієї війни американці та їхні союзники витратили 1,5 тисячі ракет PAC-3.

Військові використовували ці дорогі ракети для збиття іранських безпілотників, які можна ліквідувати набагато дешевшими засобами. Після перших днів війни, країни Перської затоки зробили висновки та звернулися за допомогою до України, яка має необхідний досвід боротьби з дронами.

Зверніть увагу! Військовий експерт Павло Нарожний в розмові 24 Каналу розповів, що в України побудована така система, якої немає ні в кого у світі. Для військових США вартість ракети нічого не означає. Тому вони готові стріляти по одному "Шахеду" двома-трьома ракетами з Patriot, не рахуючи їх, сподіваючись, що до складу підвезуть ще. У ЗСУ такого немає. Тому наші фахівці з Patriot на голову вищі від американців.

Вашингтон же почав шукати додаткову дорогу зброю. Американці запропонували полякам передати разом із комплексами сучасні ракети PAC-3 MSE, які вже поставлено до Польщі.

Чому Польща відмовила?

Польська армія має на своєму озброєнні дві батареї системи Patriot, яка містить 16 пускових установок. Це пристрій, який дозволяє збивати ракети або літаки противника з радіусом дії до 100 кілометрів.

Після прохання польські ЗМІ губилися в здогадках, як діятиме прем'єр-міністр Дональд Туск, який заявляв, що польських військових в Ірані не буде. Проте вони вважали, що зі зброєю ситуація могла скластися інакше, в тому числі через різкість Трампа стосовно союзників. Проте прессекретар міністра національної оборони Януш Сеймій сказав, що американці не чинили тиску на польський уряд. А міністр оборони Польщі відмовив США у проханні.

Наші батареї Patriot та ракети до них призначені для захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО. У цьому питанні нічого не змінюється, і ми нікуди не плануємо їх передислоковувати! Безпека Польщі є абсолютним пріоритетом,

– написав міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

Що відомо про запаси Patriot в світі?