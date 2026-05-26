Будь-які атаки розцінюватимуться як свідомі й навмисні, – Польща про погрози Росії бити по Києву

Російське МЗС сипле погрозами "системних" ударів по українській столиці. На залякування з боку країни-агресорки реагують і у Європі. Зокрема Польща закликала Кремль негайно припинити обстріли.

Про це мовиться в офіційній заяві польського МЗС.

Як у Польщі прокоментували російські погрози?

Міністерство закордонних справ Польщі наголосило, що розглядає будь-які атаки Росії на території України – включно з цивільними об'єктами – як неспровоковану агресію, яка призводить до значних людських жертв і руйнувань.

У Варшаві також підкреслили, що якщо Росія декларує обмежений характер так званої "спеціальної військової операції", то будь-які удари по цивільній інфраструктурі чи дипломатичних установах мають розцінюватися як свідомі та умисні дії.

Окрім того, дії Росії можуть мати серйозні міжнародно-правові наслідки та ще більше підривати її позиції як постійного члена Ради Безпеки ООН. Польська сторона закликала Росію негайно припинити агресію та дотримуватися норм міжнародного права й чинних міжнародних зобов'язань.

Зауважте! Москва виправдовує свої удари як "відповідь" на атаку по коледжу в окупованому Старобільську на Луганщині й намагається просувати цю версію на міжнародній арені. Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають такі пояснення безпідставними.

Що кажуть європейські дипломати?

Посольство Франції в Україні заявило, що висловлювання МЗС країни-агресорки про можливі нові удари по Києву та вимоги до дипломатичних представництв залишити столицю є неприйнятними. У відомстві підкреслили, що такі заяви російського МЗС безвідповідальні та суперечать міжнародним зобов'язанням Росії.

Зі свого боку посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що дипломатична місія продовжує роботу, попри погрози. Вона зазначила, що подібна риторика не демонструє сили, а навпаки свідчить про слабкість Росії та її нездатність зламати стійкість України і підтримку партнерів.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс також засудила російський нічний удар по Києву 24 травня.