Об этом говорится в официальном заявлении польского МИДа.

Как в Польше прокомментировали российские угрозы?

Министерство иностранных дел Польши отметило, что рассматривает любые атаки России на территории Украины – включая гражданские объекты – как неспровоцированную агрессию, которая приводит к значительным человеческим жертвам и разрушениям.

В Варшаве также подчеркнули, что если Россия декларирует ограниченный характер так называемой "специальной военной операции", то любые удары по гражданской инфраструктуре или дипломатических учреждениях должны расцениваться как сознательные и умышленные действия.

Кроме того, действия России могут иметь серьезные международно-правовые последствия и еще больше подрывать ее позиции как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Польская сторона призвала Россию немедленно прекратить агрессию и соблюдать нормы международного права и действующих международных обязательств.

Заметьте! Москва оправдывает свои удары как "ответ" на атаку по колледжу в оккупированном Старобельске на Луганщине и пытается продвигать эту версию на международной арене. В то же время аналитики Института изучения войны считают такие объяснения безосновательными.

Что говорят европейские дипломаты?

Посольство Франции в Украине заявило, что высказывания МИД страны-агрессора о возможных новых ударах по Киеву и требования к дипломатическим представительствам покинуть столицу неприемлемы. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления российского МИД безответственные и противоречат международным обязательствам России.

В свою очередь посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что дипломатическая миссия продолжает работу, несмотря на угрозы. Она отметила, что подобная риторика не демонстрирует силы, а наоборот свидетельствует о слабости России и ее неспособности сломать устойчивость Украины и поддержку партнеров.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис также осудила российский ночной удар по Киеву 24 мая.