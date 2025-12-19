Польща повертається до виробництва протипіхотних мін: частину може отримати Україна, – ЗМІ

Польща суттєво коригує підхід до захисту східного флангу. Вона закладає в оборонну політику рішення, які ще кілька років тому здавалися табу.

На тлі зростання безпекових ризиків у регіоні Варшава переходить до більш жорсткої та прагматичної стратегії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на inpoland.

Які оборонні рішення ухвалила Польща?

Уперше з часів Холодної війни Польща планує відновити виробництво протипіхотних мін і застосовувати їх для укріплення східного кордону. Такі кроки стали можливими після відмови країни від міжнародних обмежень і в межах оновленої військової доктрини.

Варшава офіційно вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє виробництво та використання протипіхотних мін. Таким чином Польща приєдналася до країн Балтії, що раніше ухвалили аналогічні рішення.

Це відкриває шлях до застосування мін для посилення захисту кордону з Білоруссю та Калінінградською областю Росії – напрямків, які в польських безпекових колах вважають найбільш уразливими.

У Міністерстві оборони Польщі заявляють про намір максимально наростити запаси таких боєприпасів. Виробництво протипіхотних мін планують інтегрувати в програму "Східний щит" (Tarcza Wschod), розраховану на 2024 – 2028 роки. Вона передбачає комплексну відповідь на військові й гібридні загрози з боку Росії та Білорусі.

Очікується, що фактичний старт виробництва стане можливим після завершення всіх процедур виходу з Оттавської конвенції – орієнтовно після 20 лютого 2026 року.

Оборонна компанія Belma, яка вже постачає польській армії різні типи мін, заявила про готовність виготовляти до 1,2 мільйона протипіхотних мін щороку. Загальний обсяг запасів, за попередніми оцінками, може сягати кількох мільйонів одиниць.

Водночас у Варшаві не відкидають можливості передавання частини надлишків Збройним силам України.

Ми зосереджуємося на власних потребах, але Україна є абсолютним пріоритетом, тому що українсько-російський фронт – це польський і європейський фронт безпеки,

– пояснив представник Міноборони.

