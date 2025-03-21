Франція готує "посібник із виживання" для кожної сім'ї, – The Guardian

Французький уряд планує розіслати всім жителям країни спеціальний "посібник з виживання". У ньому будуть детальні інструкції про те, як підготуватися до "неминучої загрози", зокрема збройний конфлікт, кризу охорони здоров'я або стихійне лихо.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Ядерна парасолька Франції: Макрон заявив розповів про нові Rafale і ядерну гіперзвукову ракету

Які інформація буде міститися у "посібнику із виживання"

Французькі ЗМІ повідомляють, що у разі схвалення прем'єр-міністра Франсуа Байру, 20-сторінковий буклет буде розісланий домогосподарствам до літа.

Він буде поділений на три частини з порадами, як захистити "себе і тих, хто вас оточує", що робити, якщо загроза неминуча, де буде перелік номерів екстрених служб, радіоканалів і нагадування закрити двері і вікна, якщо загроза ядерна. Крім того, там міститимуться деталі щодо того, як долучитися до захисту своєї громади, в тому числі записатися до резервних підрозділів або протипожежних груп.

У буклеті також буде пропонуватися зібрати "набір для виживання", до якого входить щонайменше шість літрів води, дюжина консервів, батарейки, ліхтарик та ключові медичні засоби, зокрема парацетамол, компреси і фізіологічний розчин.

Метою цього документа є забезпечення стійкості населення перед обличчям усіх видів криз, будь то природні, технологічні, кібернетичні або пов'язані з безпекою,

– заявив представник офісу прем'єр-міністра Франції, якого процитувало одне з французьких ЗМІ.

Нагадаємо, що напередодні президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готується до можливого нападу Росії на країни НАТО до 2030 року. Він додав, що впродовж наступних 4 – 5 років інші члени Альянсу розвиватимуть підрозділи для відбиття можливої збройної агресії.