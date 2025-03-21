Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какая информация будет содержаться в "пособии по выживанию"

Французские СМИ сообщают, что в случае одобрения премьер-министра Франсуа Байру, 20-страничный буклет будет разослан домохозяйствам до лета.

Он будет поделен на три части с советами, как защитить "себя и тех, кто вас окружает", что делать, если угроза неизбежна, где будет перечень номеров экстренных служб, радиоканалов и напоминание закрыть двери и окна, если угроза ядерная. Кроме того, там будут содержаться детали относительно того, как приобщиться к защите своей общины, в том числе записаться в резервные подразделения или противопожарных групп.

В буклете также будет предлагаться собрать "набор для выживания", в который входит не менее шести литров воды, дюжина консервов, батарейки, фонарик и ключевые медицинские средства, в частности парацетамол, компрессы и физиологический раствор.

Целью этого документа является обеспечение устойчивости населения перед лицом всех видов кризисов, будь то природные, технологические, кибернетические или связанные с безопасностью,

– заявил представитель офиса премьер-министра Франции, которого процитировало одно из французских СМИ.

Напомним, что накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готовится к возможному нападения России на страны НАТО до 2030 года. Он добавил, что в течение следующих 4 – 5 лет другие члены Альянса будут развивать подразделения для отражения возможной вооруженной агрессии.